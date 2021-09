Une étude d'Evidation indique que l'intervention numérique augmente le taux de vaccination contre la grippe chez les personnes diabétiques





Evidation partage les résultats d'une étude menée en partenariat avec Sanofi indiquant que des messages numériques pratiques et peu coûteux peuvent améliorer le taux de vaccination contre la grippe chez les personnes diabétiques. L'étude a été publiée récemment dans npj Digital Medicine, une revue de Nature Portfolio. Les résultats sont également discutés en détail par les auteurs de l'étude dans un article publié sur le blog de la revue.

Plus de 10 000 Américains ont participé à l'étude en utilisant l'application Achievement d'Evidation, tout le monde ayant la possibilité de participer à une recherche avant-gardiste. Le critère principal d'évaluation de l'étude consistait à examiner la différence entre les taux de vaccination contre la grippe autodéclarés par les personnes diabétiques ayant été prises en charge par une intervention numérique et celles qui ne l'avaient pas été. Le contenu de l'intervention comprenait des messages mensuels avec un contenu éducatif et un appel à l'action, comme la recherche du centre de vaccination contre la grippe le plus proche. Des incitations dans l'application sous forme de points étaient proposées aux participants ayant adopté les mesures recommandées.

Au bout de six mois, 64,2 % des participants du groupe d'intervention ont déclaré avoir été vaccinés contre la grippe, contre seulement 61,1 % des personnes du groupe témoin. La mise en exécution d'un ou plusieurs messages d'intervention a été associée à une augmentation du taux de vaccination pouvant aller jusqu'à 8 %. L'engagement numérique à l'égard des messages de la campagne de vaccination (ouvrir, lire et/ou cliquer sur les messages) variait entre 17 % et 25 % pour les différents messages. Les participants qui indiquaient des taux d'engagement plus élevés par rapport aux messages de la campagne étaient plus susceptibles de déclarer une vaccination. L'augmentation du taux de vaccination observée dans cette étude est supérieure à celle observée précédemment par Evidation dans d'autres cas d'interventions numériques cherchant à augmenter les taux de vaccination contre la grippe.

« La grippe est potentiellement dangereuse pour les personnes diabétiques, et le vaccin annuel contre la grippe est un élément "incontournable" des soins auto-administrés », a déclaré David Kerr, DM, directeur de l'innovation au Sansum Diabetes Research Institute et co-auteur. « Cette nouvelle étude montre à quel point la technologie numérique peut être efficace pour s'assurer que le plus grand nombre possible de personnes diabétiques soient vaccinées contre la grippe, et à un coût très faible. Cela pourrait servir de modèle à d'autres programmes de vaccination. »

« Dans cette étude, nous avons pu recruter des individus à l'échelle avec des interventions personnalisées, basées sur des faits, pour obtenir un changement de comportement significatif. L'augmentation de la vaccination contre la grippe est essentielle pour protéger les personnes vulnérables, notamment celles atteintes de maladies chroniques, plus particulièrement avec la montée de la COVID-19 », a déclaré Luca Foschini, PhD, cofondateur et chercheur en chef des données d'Evidation.

La grippe touche environ 21 millions de personnes aux États-Unis chaque année, ce qui se traduit par des charges importantes pour l'économie et la santé publique. La vaccination reste le moyen le plus efficace de réduire le risque de décès ou d'hospitalisation. Les personnes diabétiques doivent faire face à des risques particulièrement élevés de complications dues à la grippe, notamment la pneumonie, les accidents cardiovasculaires, les hospitalisations et les décès prématurés. Bien que le taux de vaccination contre la grippe soit plus élevé chez les diabétiques que dans l'ensemble de la population adulte, il reste inférieur au taux recommandé de 70 %.

Les chercheurs qualifiés peuvent demander l'accès aux résultats globaux et aux documents d'étude connexes.

A propos d'Evidation

Evidation évalue la santé au quotidien et permet à tout le monde de participer à des programmes de recherche et de santé innovants. Fondée sur le respect de la vie privée des utilisateurs et le contrôle des données de santé autorisées, la plateforme Achievement d'Evidation bénéficie de la confiance de millions de personnes et génère des données à une vitesse, une échelle et une rigueur sans précédent. Nous nous associons aux principales entreprises du secteur de la santé pour comprendre la santé et la maladie au-delà de l'enceinte de la clinique. Guidée par notre mission qui consiste à permettre à tout le monde de contribuer à de meilleurs résultats de santé, Evidation s'efforce d'offrir aux gens des soins de santé individualisés, proactifs et accessibles - plus rapidement. Fondée en 2012, Evidation Health a son siège social en Californie et dispose de bureaux supplémentaires dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez evidation.com, ou suivez-nous sur Twitter @evidation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 20:20 et diffusé par :