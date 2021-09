Rogers Communications annonce un changement de chef de la direction des Finances





Tony Staffieri quitte Rogers le 29 septembre 2021



Paulina Molnar est nommée chef de la direction des Finances par intérim

La transaction avec Shaw se poursuit comme prévu

Les résultats de l'entreprise seront présentés le 21 octobre; ils seront conformes aux perspectives fournies le 21 juillet dernier

TORONTO, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui que Tony Staffieri, chef de la direction des Finances de la Société, quitte Rogers en date du 29 septembre 2021. Paulina Molnar est nommée chef de la direction des Finances par intérim.

« Au nom de l'équipe Rogers, je remercie Tony pour la vaste contribution qu'il a apportée à notre entreprise, notamment en assurant l'intégrité de nos rapports financiers, au cours des près de dix ans pendant lesquels il a été chef de la direction des Finances, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications Inc.Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite des choses et comptons tabler sur les solides fondations qu'il a aidé à jeter pour nous. »

Paulina Molnar assumera le rôle de chef de la direction des Finances par intérim. Elle est au service de Rogers depuis 16 ans et occupe actuellement le poste de première vice-présidente, Contrôle et gestion des risques. À titre de chef de la direction des Finances par intérim, elle mettra à profit ses 26 ans d'expérience dans l'industrie, notamment dans les secteurs du contrôle financier, du soutien aux activités, de la vérification interne, de la gestion des risques d'entreprise, de la continuité des activités et de la sécurité d'entreprise.

Rogers Communications Inc. présentera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2021 à la communauté des investisseurs le jeudi 21 octobre 2021 à 8 h (HE). Les résultats seront conformes aux perspectives fournies le 21 juillet dernier.

