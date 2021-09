Lightspeed commente le rapport d'un vendeur à découvert





MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) a commenté le rapport d'un vendeur à découvert publié plus tôt aujourd'hui par Spruce Point Capital Management.

Le rapport contient un grand nombre d'inexactitudes importantes et d'interprétations erronées qui, selon Lightspeed, sont trompeuses et clairement destinées à profiter à Spruce Point. Spruce Point a elle-même révélé qu'elle pourrait tirer profit d'une éventuelle baisse du cours de l'action de Lightspeed. Lightspeed déconseille aux investisseurs de prendre des décisions basées sur ce rapport et les encourage fortement à consulter des sources crédibles, y compris les documents déposés par Lightspeed auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, avant de prendre des décisions quant à leurs investissements.

Lightspeed a confiance en sa gouvernance, ses rapports financiers et ses pratiques commerciales. Lightspeed a systématiquement enregistré une croissance de ses revenus depuis son inscription à la Bourse de Toronto en mars 2019. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, son chiffre d'affaires de 115,9 M$ a augmenté de 220 % par rapport au trimestre de l'année précédente, avec une croissance interne1 de ses revenus basés sur les logiciels et les transactions de 78 %.

La société ne fera pas d'autres commentaires sur le rapport pour le moment, demeurant concentrée sur le développement de ses activités et sur la fourniture de produits et de services exceptionnels à ses clients.

1 Dans les présentes, les mentions de la croissance « interne » ne tiennent pas compte de l'incidence des acquisitions réalisées depuis la clôture de la période correspondante de l'exercice précédent de manière à fournir une même base de comparaison.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables (« l'information prospective »). Les informations prospectives sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, et qui sont identifiées par des mots tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » ou des expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits passés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et impliquent par nature de nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris des facteurs économiques. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion, sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations auprès des Autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui sont tous disponibles sous nos profils sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à considérer attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, lorsqu'ils prennent des décisions concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. L'information prospective contenue dans ce communiqué n'est pas une garantie de performance future et, bien que l'information prospective soit basée sur certaines hypothèses que Lightspeed considèrent comme raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces informations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements

