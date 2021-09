Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Mme Marie-Hélène Gauthier est nommée, à compter du 30 septembre 2021, membre et vice-présidente du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. Mme Gauthier est membre de ce bureau.

Mme Marie-Eve Fortin est nommée, à compter du 4 octobre 2021, membre de ce bureau. Mme Fortin est directrice de l'évaluation environnementale des projets terrestres au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Caisse de dépôt et placement du Québec

M. Jean St-Gelais est nommé, à compter du 25 octobre 2021, membre indépendant et président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Université du Québec à Montréal

MM. Eric Boulé et Philippe Meunier sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 17:47 et diffusé par :