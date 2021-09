ONE Banana Ingredients pour un commerce sécurisé





ONE Banana Ingredients possède et exploite désormais la première usine de transformation au Guatemala à avoir été certifiée par l'Alliance entrepreneuriale pour la fiabilité du commerce (Business Alliance for Secure Commerce, BASC), renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise pour une meilleure transparence, traçabilité et un commerce plus sécurisé.

« Aujourd'hui, nous pouvons fièrement annoncer le maintien de notre engagement envers un commerce sécurisé depuis plus de dix ans, » a déclaré Robert Adams, président de ONE Banana Co. « Désormais, nous avons étendu cet engagement à notre usine de transformation des ingrédients alimentaires, renforçant ainsi le commerce international par l'application de normes et procédures de sécurité reconnues à l'échelle mondiale. »

À propos de la certification BASC :

L'Alliance entrepreneuriale pour la fiabilité du commerce (Business Alliance for Secure Commerce, BASC) est une alliance commerciale qui promeut la sécurité des échanges en coopération avec les gouvernements, organes de contrôle aux frontières, autorités de contrôle et organisations internationales.

La certification internationale BASC entérine l'utilisation, par l'entreprise, de normes de sécurité mondiales pour empêcher la contrebande ou crimes au sein de sa chaîne logistique et d'approvisionnement internationale. Elle couvre tout, de l'expédition à la destination finale, garantissant ainsi la traçabilité et sécurité tout au long de la chaîne logistique.

Tout comme ONE Banana Ingredients, l'initiative BASC s'engage à promouvoir des processus de commercialisation sûrs et équitables, dans le but de décourager les activités illégales ou préjudiciables aux intérêts commerciaux, économiques et fiscaux des pays membres de l'organisation.

Certifications :

ONE Banana Ingredients s'est donnée pour mission de produire des ingrédients naturels délicieux, de la meilleure qualité, dans le respect de critères environnementaux et sociaux.

La mise en oeuvre de sa stratégie de développement durable et l'utilisation d'une technologie de pointe ont permis à One Banana Ingredients de respecter les normes des bonnes pratiques de fabrication, de la gestion de la chaîne de contrôle, de sécurité alimentaire et traçabilité au niveau international, permettant à ONE Banana d'être certifiée selon des normes telles : HACCP (ARMCP) au titre de la LSQA (Loi sur la salubrité et la qualité des aliments de 2001), certifications cascher/halal, labélisation « Rainforest Alliance Identity Preserved » et référentiel BRC (British Retail Consortium).

À propos de ONE Banana :

ONE Banana et ONE Banana Ingredients sont des marques appartenant à une entreprise familiale spécialisée dans la production durable, expédition et distribution de fruits tropicaux et ingrédients naturels, qui exerce ses activités aux États-Unis, en Europe, en Équateur, au Guatemala et au Pérou. La société a émergé en tant que chef de file d'une agriculture durable, saine pour l'environnement, et socialement équitable. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.onebananas.com. Consultez notre dernier rapport sur le développement durable ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 17:10 et diffusé par :