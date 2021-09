Changements à la direction : le RCJEQ fait le point





MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le lien d'emploi avec le directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), M. Alexandre Soulières, a été rompu en raison d'allégations sérieuses de malversations financières qu'il aurait commises pendant son mandat. Une demande en matière civile a été présentée au tribunal et une plainte a été déposée au service de police de la Ville de Montréal dans ce dossier. Il importe à ce stade-ci de laisser les professionnels mener leur enquête, avec l'entière collaboration de l'équipe et des membres du conseil d'administration.

Précisons que M. Soulières a été suspendu le 8 septembre dernier au moment où le conseil d'administration a été saisi d'informations troublantes à son sujet. Il a par la suite choisi de remettre sa démission le 20 septembre. Une ressource à l'administration a aussi été congédiée le 23 septembre dernier, en lien avec cette affaire. Une enquête interne toujours en cours a permis au RCJEQ de faire un travail colossal pour fournir une importante quantité de preuves dans ce dossier désormais entre les mains de la justice.

«?Au-delà de cette situation qui affecte nos valeurs profondes de coopération, d'entraide et de bienveillance, je tiens à rappeler que le Réseau et sa mission sont essentiels à la prestation de services publics destinés à la jeunesse depuis plus de 20 ans. Nous ferons tout en notre pouvoir afin que le stratagème qui a conduit à cette crise que nous vivons aujourd'hui n'affecte pas l'implication locale que nous avons auprès des jeunes?adultes?», assure Martine Roy, présidente du conseil d'administration par intérim.

Fait à noter, le président du conseil d'administration et le trésorier sortant se sont retirés du conseil d'administration pour faciliter la suite de l'enquête tout en demeurant disponibles pour soutenir l'équipe sur demande dans les prochaines étapes.

Intérim à la direction générale

Par ailleurs, le conseil d'administration du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) annonce la nomination de Rudy Humbert au poste de directeur général par intérim. Appuyé par les membres du conseil et une équipe mobilisée pour la jeunesse, il a pris les rênes de l'organisme le 16 septembre dernier.

«?Nous poursuivons notre engagement afin que chaque jeune puisse développer son plein potentiel. Ainsi l'équipe du RCJEQ a toujours assuré et continuera d'assurer la qualité, la continuité et la pérennité des services directs qui sont offerts aux CJE et à tous les jeunes du Québec?», a déclaré M. Humbert.

M. Humbert est entré en poste en janvier 2017 à titre de conseiller sur les dossiers de l'entrepreneuriat et de la participation citoyenne. En novembre 2018, il s'est également vu attribuer les projets spéciaux. En février 2020, il est devenu cadre et membre du comité de direction à titre de responsable du développement, prenant en charge notamment les représentations, l'innovation ainsi que la mise en oeuvre du plan stratégique.

Soutien

Dans le contexte particulièrement difficile, des services ont été offerts aux employés de la permanence, dont l'accès à des professionnels en ressources humaines pour épauler l'organisation dans cette mission. Un lien étroit est aussi maintenu avec les précieux partenaires du Réseau.

Afin d'être en mesure de saisir la teneur de la situation, les membres du Réseau ont été convoqués pour une rencontre d'information un peu plus tôt aujourd'hui. Ils ont réitéré leur confiance envers le conseil d'administration et entendent poursuivre solidairement leur mission en assurant à chaque jeune l'accompagnement dont il a besoin.

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Rappelons que les carrefours jeunesse-emploi (CJE), ce sont 112 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 70?000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes du Québec.

Aucune entrevue ne sera accordée par le conseil d'administration, ainsi que la direction et la permanence du RCJEQ.

