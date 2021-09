Temenos, seul fournisseur de solutions bancaires numériques aux États-Unis à être classé meilleur de sa catégorie, selon l'évaluation Aite Matrix





Temenos (SIX : TEMN), le spécialiste des logiciels bancaires, annonce aujourd'hui que Temenos Infinity a été désignée "best-in-class" dans le cadre de l'évaluation Aite Matrix : US Digital Banking Solutions of Core Providers. Temenos surclasse ainsi les six autres fournisseurs évalués, et devient le seul fournisseur figurant dans cette catégorie. Dans son analyse, Aite-Novarica (anciennement Aite Group) a reconnu Temenos Infinity pour son ouverture, son écosystème de solutions fintech intégrées, sa capacité en conversational banking ainsi qu'une approche progressiste du bien-être financier.

Aite-Novarica a passé en revue les sept principaux fournisseurs de services bancaires centraux aux États-Unis offrant une solution bancaire numérique. De tous les fournisseurs évalués, Temenos a obtenu le plus haut score dans trois des quatre catégories suivantes : stabilité du fournisseur, solidité de la clientèle et caractéristiques du produit. Temenos a également décroché le meilleur score pour les services à la clientèle.

Temenos Infinity est accessible à toute institution financière, quel que soit le système central en place. La solution exploite des API pour prendre en charge les systèmes centraux de plusieurs fournisseurs, des systèmes conçus en interne ou Temenos Transact.

David Albertazzi, directeur, Retail Banking & Payments Practice, Aite-Novarica Group, a commenté : "Temenos a devancé la concurrence, faisant preuve d'un bon équilibre entre solidité du fournisseur et performance du produit. La plateforme bancaire numérique Temenos Infinity offre à la fois de nombreuses fonctionnalités et une solide expérience utilisateur. Elle permet d'offrir un parcours numérique transparent de bout en bout grâce à une conception de plateforme qui connecte les partenaires traditionnels et les partenaires fintech. Sa conception plus avant-gardiste des outils de bien-être financier la différencie de ses pairs."

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré : "Nous sommes fiers de cette réalisation qui démontre les puissantes capacités de la plateforme Temenos Infinity et témoigne de notre engagement envers le succès de nos clients. Temenos Infinity est la plateforme bancaire numérique la plus vendue au monde, utilisée par plus de 650 institutions financières, allant des banques internationales de premier rang aux challengers numériques. Les clients d'aujourd'hui exigent le même type d'expérience réactive pour leurs besoins bancaires que celle qu'ils connaissent avec des plateformes comme Amazon ou Netflix. Nous observons une accélération de l'adoption sur le marché américain et, avec Temenos Infinity, ces banques sont en mesure de répondre aux demandes toujours plus nombreuses de leurs clients pour des services numériques plus rapides et abordables."

Temenos Infinity domine le marché par ses innovations révolutionnaires, bénéficiant des niveaux de R&D les plus élevés du secteur, soit 20% du revenu annuel et plus de deux fois le niveau des concurrents du secteur. Au cours des 12 derniers mois, Temenos a lancé Temenos Infinity Virtual COO, une solution numérique optimisée par l'IA explicable qui fournit des informations issues des données et aide les banques à dynamiser la croissance des PME. La société a également annoncé son architecture Micro Apps, qui offre aux banques la possibilité de créer rapidement des expériences numériques personnalisées destinées à des segments spécifiques, tels que les familles ou les étudiants.

Compte tenu des impératifs de la numérisation pour les banques, Temenos Infinity les aide à réussir et à se développer. La solution propose une expérience client exceptionnelle et personnalisée en conjuguant la technologie numérique et la dimension humaine. Sa puissance d'analyse avancée favorise l'acquisition de clients et l'engagement dans les services bancaires numériques, ce qui permet aux institutions financières d'augmenter de 5 fois leurs revenus numériques et de réduire de 75 % le temps consacré au démarrage des clients. Les institutions financières qui utilisent Temenos Infinity enregistrent un taux de recommandation net de plus de 20%.

Temenos a en outre été récemment désigné comme leader dans deux rapports de premier plan: The Forrester Wavetm : Digital Banking Engagement Platforms et les évaluations Digital Banking Engagement Hubs portant sur le 3e trimestre 2021.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

