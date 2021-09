Élargissement de l'autoroute Laurentienne (73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune - Consolidation des sols jusqu'à l'été 2022





QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports rappelle aux usagers de la route ainsi qu'à ses partenaires que la phase I des travaux d'élargissement de l'autoroute Laurentienne (73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, est terminée depuis le mois d'août dernier. Celle-ci avait débuté le 17 mai 2021.

Ces travaux, qui comportent deux phases, visent à améliorer la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité routière du secteur.

Les interventions de la première phase consistaient principalement à construire un remblai et une structure de chaussée servant à l'élargissement de l'autoroute, et à consolider les sols sur une distance approximative de deux kilomètres. Pour cette dernière étape, une surcharge de matériaux granulaires doit être laissée en place afin de permettre un tassement adéquat des sols, et ainsi permettre un bon comportement du futur ouvrage. Des glissières de béton doivent également être maintenues en place, et ce, jusqu'à l'été 2022. Cette étape est nécessaire avant d'asphalter (phase II), en 2022, la nouvelle voie de circulation.

Gestion de la circulation jusqu'à l'été 2022

Autoroute Laurentienne (73) Nord

Maintien, en tout temps, de deux voies de circulation de 3,5 mètres de largeur

Pour plus d'information sur ce chantier, visitez le site Internet du Ministère sous les onglets Projets et infrastructures / Projets Routiers / Capitale-Nationale /

Autoroute 73 - Élargissement de l'autoroute Laurentienne, en direction nord.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la Capitale-Nationale.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 16:47 et diffusé par :