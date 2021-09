Intersolar Europe Conference 2021 : gros plan sur les nouvelles technologies photovoltaïques et de stockage d'énergie





Les systèmes photovoltaïques et les centrales solaires à grande échelle associés aux systèmes de stockage d'électricité joueront un rôle de plus en plus important dans la gestion des réseaux et des congestions sur les réseaux. Ils seront à l'honneur au salon Intersolar Europe Restart (6-8 octobre 2021 à Munich), la plateforme la plus importante de l'industrie solaire, qui présentera les dernières nouveautés en matière de photovoltaïque, de solaire thermique et de centrales solaires. Parallèlement au salon, la conférence spécialisée Intersolar Europe Conference s'intéressera à la combinaison du PV et des systèmes de stockage dans le cadre de deux sessions communes avec l'ees Europe Conference.

Le développement accru des énergies renouvelables devient une nécessité urgente. Pour que la transition énergétique et le nouveau monde de l'énergie puissent fonctionner correctement, ces systèmes requièrent des dispositifs de stockage électriques efficaces en plus du développement du solaire et de l'éolien. Le marché du photovoltaïque et du stockage est en plein essor. Les nouvelles installations photovoltaïques en Allemagne ont généré 4,9 GW en 2020, soit plus que depuis 2012. Les nouvelles capacités installées en 2020 ont été près de 30 % supérieures à celles de 2019. De plus, l'Association allemande de l'industrie solaire (BSW-Solar) a indiqué que la demande pour les batteries domestiques a augmenté de 47 %. Selon les estimations de BSW, environ 88 000 nouvelles unités de stockage d'énergie domestique ont été installées en Allemagne l'année dernière dans le seul secteur résidentiel privé.

Associer photovoltaïque et stockage d'électricité devient de plus en plus la norme. Ces technologies peuvent être utilisées pour optimiser l'autoconsommation d'électricité solaire, pour recharger les véhicules électriques ou pour stabiliser le réseau et fournir d'autres services réseau. « La tendance s'oriente de toute évidence vers les kits solaires complets zéro souci, composés d'une installation photovoltaïque sur le toit, d'une batterie de stockage solaire au sous-sol et, de plus en plus, d'une borne de recharge d'énergie solaire à la porte d'entrée », explique Carsten Körnig, directeur général de l'Association allemande de l'industrie solaire (BSW). « Aujourd'hui, une installation photovoltaïque sur deux est associée à un stockage par batterie. »

Sessions communes sur le PV et le stockage d'énergie

Les dernières technologies de stockage d'électricité photovoltaïque seront présentées lors de la conférence spécialisée : Leading the Charge: Electrical Storage for Residential and C&I PV Systems et A Formidable Team: Utility Scale and Electrical Energy Storage. Intersolar Europe Restart 2021 se déroulera du 6 au 8 octobre à la Messe München. La plateforme d'innovation 2021 réunit 420 exposants, 20 000 visiteurs et une surface d'exposition de 55 000 m².

