Teckro lance une plateforme mobile pour les essais cliniques de prochaine génération, permettant au personnel travaillant sur les sites d'obtenir des réponses plus rapidement avec moins de clics





Teckro, le créateur de la seule plateforme d'essais cliniques qui facilite la collaboration et la prise de décision en temps réel entre et parmi les parties prenantes, annonce de nouvelles capacités de produits pour accélérer l'adoption par les sites de pratiques d'essais modernes, rendant la communication encore plus facile sur le lieu de soins. Une appli mobile de prochaine génération donne aux chercheurs et au personnel des sites des réponses avec un nombre de clics réduit, tandis que les améliorations apportées à la plateforme permettront d'avoir de nouvelles études opérationnelles sur Teckro dans des délais réduits de moitié.

Concrétisant sa vision d'impliquer chaque médecin dans la recherche clinique, Teckro dévoile également son programme "Teckro Powered", destiné aux sites, pour mettre en place une communauté de sites de recherche prêts pour faire avancer l'industrie et contribuer à façonner les futures exigences en matière de produits. Aujourd'hui, plus de 23 000 sites de recherche à travers le monde comptent sur la plateforme Teckro pour des essais cliniques dans tous les domaines thérapeutiques.

« Avec une masse critique de sites utilisant Teckro, nous renforçons notre engagement envers une expérience simple, axée sur les sites, qui permet aux médecins de facilement s'impliquer dans la recherche sans avoir à faire de compromis sur le temps consacré à soigner les patients », a déclaré Gary Hughes, PDG de Teckro. « Les commanditaires peuvent réduire la complexité des essais cliniques grâce à un moyen fluide de communication avec les sites, y compris lorsque les chercheurs peuvent recevoir des conseils directs des spécialistes de l'étude sur le lieu de soins. »

Le premier programme du genre pour les sites : Teckro Powered

"Teckro Powered" est un nouveau programme, ouvert à n'importe quel site de recherche. Le programme inclut une sandbox dédiée pour prévisualiser les capacités et contributions de Teckro pour les exigences futures. En plus du programme, les sites et réseaux de sites peuvent :

Créer une marque compétente en matière de technologie. Les sites Teckro Powered sont techniquement expérimentés. Conçus avec un badge du programme sur leurs sites Internet et plateformes de réseaux sociaux, les sites peuvent l'utiliser pour se différencier et bâtir leur réputation de "sites de choix" pour les commanditaires.

Les sites Teckro Powered sont techniquement expérimentés. Conçus avec un badge du programme sur leurs sites Internet et plateformes de réseaux sociaux, les sites peuvent l'utiliser pour se différencier et bâtir leur réputation de "sites de choix" pour les commanditaires. Étendre la participation des médecins à la recherche. Derrière le programme Teckro Powered figure une communauté de sites de recherche pour ouvrir une nouvelle voie pour collaborer et faire avancer l'industrie. Avec la force d'une communauté Teckro Powered, l'objectif est d'encourager davantage de médecins à participer aux essais cliniques pour toucher des populations de patients diversifiées plus larges.

Derrière le programme Teckro Powered figure une communauté de sites de recherche pour ouvrir une nouvelle voie pour collaborer et faire avancer l'industrie. Avec la force d'une communauté Teckro Powered, l'objectif est d'encourager davantage de médecins à participer aux essais cliniques pour toucher des populations de patients diversifiées plus larges. Limiter l'impact de la rotation du personnel. Teckro Powered est un moyen pour les sites de limiter les perturbations liées à la rotation du personnel. Avec des ressources sur les études hébergées de manière pratique dans Teckro et accessibles depuis un smartphone, les sites peuvent simplifier l'intégration de nouveaux membres dans les études. Une source centrale pour les contenus, la communication et la collaboration réduit le temps nécessaire à la formation du personnel nouveau tout au long d'un essai.

« Le programme Teckro Powered comble une lacune dans l'industrie », a déclaré Silvina Baudino, directrice de la stratégie sur les sites. « Travaillant avec des sites depuis près de 20 ans, je sais à quel point la recherche clinique peut être exigeante. Teckro se consacre à l'expérience sur les sites, que vous pouvez voir aussi bien dans les nouvelles capacités de produits que dans l'investissement dans le programme Teckro Powered. Nous créons un moyen pour les sites de se différencier et de participer à une communauté de sites de recherche. »

Maximiser la collaboration avec les sites des commanditaires

Les dernières améliorations de la plateforme de Teckro visent à combler les lacunes en matière de communication et à alléger la charge sur le personnel des sites. Plateforme pour les contenus d'études et la communication, les nouvelles capacités de Teckro incluent :

Une application mobile de prochaine génération. L'appli rationalisée procure une expérience utilisateur simple, donnant la priorité au mobile, pour appuyer les décisions sur le lieu de soins. Basée sur une recherche utilisateur approfondie, la nouvelle application mobile est conçue de manière optimale pour obtenir des réponses en deux clics lors d'essais cliniques. La nouvelle appli mobile Teckro est dorénavant disponible dans les boutiques d'applications pour les smartphones Apple et Android.

L'appli rationalisée procure une expérience utilisateur simple, donnant la priorité au mobile, pour appuyer les décisions sur le lieu de soins. Basée sur une recherche utilisateur approfondie, la nouvelle application mobile est conçue de manière optimale pour obtenir des réponses en deux clics lors d'essais cliniques. La nouvelle appli mobile Teckro est dorénavant disponible dans les boutiques d'applications pour les smartphones Apple et Android. Différents experts à la demande . Teckro étend sa communication pour prendre en charge des groupes d'experts plus granulaires pour différents types de requêtes sur les sites. Les conseils en temps réel de ceux qui sont les mieux placés pour donner des réponses éliminent le besoin d'un "standard téléphonique" et pour les surveillants des études d'opérer en tant qu'intermédiaires. La fonctionnalité sera disponible au quatrième trimestre.

. Teckro étend sa communication pour prendre en charge des groupes d'experts plus granulaires pour différents types de requêtes sur les sites. Les conseils en temps réel de ceux qui sont les mieux placés pour donner des réponses éliminent le besoin d'un "standard téléphonique" et pour les surveillants des études d'opérer en tant qu'intermédiaires. La fonctionnalité sera disponible au quatrième trimestre. Une vitesse et une échelle accrues. Les améliorations de la plateforme sous-jacente signifient que de nouvelles études peuvent être ajoutées en moitié moins de temps. Cela permet aux commanditaires de standardiser sur Teckro, en tant que ressource pour leurs sites, pour accéder aux actuels contenus des études et aux communications entre différents essais.

Venez rencontrer Teckro au Global Site Solution Summit

Teckro est un sponsor du prochain Global Site Solution Summit, qui aura lieu du 1er au 3 octobre. Rendez-nous visite sur le stand 716 pour assister à une démonstration et discuter avec nos experts. Vous pouvez également solliciter une rencontre avec Silvina Baudino (directrice de la stratégie sur les sites chez Teckro) ou Malia Lewin (responsable mondiale de la stratégie chez Teckro) en remplissant le formulaire sur notre page événements. Silvina participera également en tant que panéliste à la séance de groupe "It's Not You, It's Me: How to Manage Long-Term Partnerships" qui sera organisée le 2 octobre à 13h30 et le 3 octobre à 9h00.

À propos de Teckro

Reconnue comme l'une des startups d'essais cliniques à la croissance la plus rapide, Teckro transforme le protocole d'étude en une plateforme de communication et de collaboration. C'est une plateforme numérique qui met en relation tous les intervenants dans une étude avec les connaissances dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Des milliers de chercheurs et plus de 23 000 sites à travers le monde comptent sur Teckro pour exécuter des essais cliniques de commanditaires biopharmaceutiques, dont 12 des 20 plus importantes sociétés pharmaceutiques. Teckro prend en charge tous les domaines thérapeutiques, toutes les phases et tout format d'essai, allant des essais cliniques traditionnels décentralisés en clinique aux approches hybrides.

Plus d'informations :

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 15:50 et diffusé par :