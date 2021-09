Publication de « Ninja Diet » par Sideranch Inc. : Découvrez comment maigrir comme un Ninja





Le livre de Sideranch Inc. « Ninja Diet » est disponible en anglais sur Kindle depuis septembre 2021.

Il existe de nombreuses méthodes de régime dans le monde qui prétendent « faire perdre aisément du poids », mais un régime vraiment efficace n'est pas facile et nécessite une autogestion et une formation. Au lieu de vous fier à une méthode diététique simple, commencez par vous comprendre et vous contrôler, puis endurez tout et entraînez-vous.

Ce sont les conseils de base d'un ninja.

Ce livre est différent des méthodes de régime faciles qui encombrent les étagères. Il s'agit d'un livre secret que devraient lire en priorité ceux qui aspirent à suivre un régime : affronter la vérité du régime, proposer l'attitude correcte, puis commencer à perdre du poids naturellement.

Adopter la mentalité et le mode de vie d'un ninja (NIN), qui est indolore à endurer, est le premier secret qu'une personne soucieuse de son régime (JA) devrait apprendre.

Pour devenir un ninja, vous devez comprendre vos mouvements, votre métabolisme, votre respiration, votre sommeil et chaque bouchée de nourriture. En plus de cela, vous devez prendre le contrôle de votre vie quotidienne et « survivre ».

Lorsque vous lirez ce livre et deviendrez un aspirant au régime, vous entamerez votre parcours pour devenir un ninja.

Vous pouvez obtenir votre livre électronique Ninja Diet sur Amazon.

A propos de l'auteur

Mitsue Ueda

docteur en médecine et journaliste médical

En plus d'enseigner à l'université, Mitsue Ueda supervise des programmes médicaux et elle commente l'émission TV « Examen de santé des personnes formidables » sur NHK/BS. Ses autres livres incluent Health of the Sengoku Period Warlords et Health Study of Edo Period.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 15:40 et diffusé par :