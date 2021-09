Fish Head Farms, Inc. a obtenu une approbation d'enregistrement pour la vente et la distribution de FISH SH!Ttm au Canada





Fish Head Farms, Inc. fabrique et distribue FISH SH!T dans le monde entier. FISH SH!T est certifié par l'OMRI et il s'agit de la bactérie bénéfique la plus robuste disponible sur le marché.

Situé au deuxième rang des plus grands marchés de cannabis au monde, le Canada offre une occasion exceptionnelle pour les ventes et l'utilisation de FISH SH!T. Le marché total du cannabis au Canada, notamment les produits du cannabis médical et récréatif, devrait générer jusqu'à 7 milliards de dollars de ventes en 2020.

Tommy John Fox, directeur du développement de Fish Head Farms, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir obtenu l'approbation canadienne pour notre produit, car cela permet désormais d'accéder aux 358 producteurs et 209 micro-agriculteurs agréés dans toutes les provinces canadiennes. Nous sommes très heureux, en outre, de nous associer à l'équipe exceptionnelle de GreenPlanet Wholesale pour vendre et distribuer notre produit dans tout le Canada ».

Mark Walman, COO de GreenPlanet, a ajouté : « GreenPlanet est très heureux d'avoir FISH SH!T comme bactérie bénéfique exclusive. Grâce à cette annonce et nos relations existantes dans tout le Canada, nous sommes convaincus que nos efforts d'information déployés auprès de tous les agriculteurs sur les avantages de FISH SH!T auront pour effet de déclarer FISH SH!T comme "LA" bactérie bénéfique de choix pour les agriculteurs cultivant du cannabis dans tout le pays ».

À PROPOS DE FISH HEAD FARMS

Fish Head Farms (www.fishheadfarms.com) est une entreprise privée orientée vers l'utilisation de l'aquaculture et des processus biologiques afin d'offrir des produits uniques et efficaces aux secteurs du cannabis, de l'agriculture, des pelouses et des jardins.

À PROPOS DE GREENPLANET WHOLESALE

Basée en Colombie-Britannique, au Canada, GreenPlanet Wholesale (www.mygreenplanet.com) est une société spécialisée dans la production et la distribution de produits de qualité pour les jardiniers d'intérieur, d'extérieur et de serre. Validée par plus de deux décennies d'expérience dans le domaine, GreenPlanet Wholesale est fière d'offrir à ses clients un accès aux produits les plus innovants du marché.

