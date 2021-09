Liminal BioSciences annonce la conclusion de la vente d'un bon d'examen prioritaire





LAVAL (Québec) et CAMBRIDGE (Angleterre), 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui que sa filiale Prometic Biotherapeutics Inc. (« PBT ») a conclu la vente de son bon d'examen prioritaire (« PRV ») pour 105 millions de dollars américains.

Selon les termes de l'accord d'achat d'actions précédemment annoncé, conclu avec Kedrion S.p.A (« Kedrion »), la contrepartie à recevoir par Liminal pour la vente de son PRV est de soixante-dix pour cent (70 %) du produit net, qui lui sera payable par sa filiale PBT.

La Société prévoit utiliser le produit qui sera reçu par Liminal pour faire avancer le développement continu de son pipeline de petites molécules, et elle prévoit de mettre à jour le marché en ce qui concerne sa stratégie de R&D sur les petites molécules au cours des prochains mois, après l'examen des données complètes de l'essai clinique de phase 1 à doses croissantes multiples de fezagepras en cours.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments candidats à petites molécules pour le traitement des patients souffrant de maladies fibrotiques respiratoires et d'autres maladies fibrotiques ou inflammatoires qui ont un besoin médical non satisfait élevé. Le principal produit candidat à base de petites molécules de Liminal BioSciences, le fezagepras (PBI-4050), fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1 au Royaume-Uni pour que soit évaluée l'administration de multiples doses croissantes à des volontaires en bonne santé, selon une exposition quotidienne à des doses plus élevées que celles évaluées dans le cadre des essais cliniques de phase 2 terminés par la Société. La Société prévoit qu'une analyse complète de l'ensemble des données pharmacocinétiques de l'essai clinique de phase 1 à de multiples doses croissantes aidera à déterminer le choix d'autres indications potentielles pour la poursuite du développement du fezagepras. En outre, la Société développe actuellement un candidat antagoniste sélectif du GPR84 et un candidat antagoniste sélectif oral de l'OXER1. Nos programmes antagonistes du GPR84 et de l'OXER1 sont actuellement au stade préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclaration prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences, assujetties à des risques et à des incertitudes. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, les déclarations relatives à la forme, au calendrier, à la capacité d'exécuter la transaction ou au résultat positif de toute transaction stratégique relative aux opérations de la Société en ce qui concerne les actifs non essentiels, y compris le dessaisissement continu de nos activités ou de nos actifs liés à Ryplazim® (Plasminogen) ; l'utilisation du produit de toute transaction de ce type ; le potentiel de nos produits candidats et le développement de programmes de R&D, ainsi que le calendrier du lancement ou la nature des essais pré-cliniques et cliniques.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons, sans s'y limiter, les risques associés à : la clôture de l'accord d'achat d'actions pour les activités liées aux produits thérapeutiques dérivés du plasma ; la capacité de la Société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès des produits candidats, le cas échéant ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les impacts financiers et autres de la Société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; la mise en oeuvre ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais cliniques ; la capacité de Liminal BioSciences à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; et les changements généraux des conditions économiques. Vous trouverez une analyse plus exhaustive de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les documents et rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les futurs documents et rapports que la Société déposera à l'occasion. Ces risques pourraient être amplifiés par la pandémie de COVID-19 actuelle et par tout impact liés à la pandémie sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux estimations, qui valent uniquement en date des présentes. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même si de nouvelles informations sont portées à notre attention, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

Pour plus d'informations : Contact d'entreprise, Shrinal Inamdar, directeur, relations avec les investisseurs et communications, s.inamdar@liminalbiosciences.com, +1 450.781.0115 ; Contact médias, Kaitlin Gallagher, kgallagher@berrypr.com, +1 212.253.8881

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 14:58 et diffusé par :