Guardsquare lance un outil de test de sécurité spécialement conçu pour les concepteurs d'applications mobiles





Guardsquare, la plateforme de sécurité des applications mobiles, a lancé aujourd'hui AppSweep, son outil de test de sécurité pour applications. Le nouvel outil de test de sécurité pour applications Android de la société est destiné aux appareils mobiles, a été conçu pour les concepteurs et leur permet de s'attaquer sans délai aux risques liés aux codes sources et à leurs dépendances.

D'usage intuitif, AppSweep s'intègre parfaitement au flux de travail DevOps et accroît la sécurité des applications publiées en aidant les concepteurs à détecter et à résoudre les failles de sécurité dès les premiers stades du cycle de vie de développement logiciel. Les outils déjà existants de test de sécurité pour applications utilisés par les concepteurs sont lents, onéreux et n'ont pas été spécialement conçus pour les technologies mobiles. AppSweep identifie rapidement les failles de sécurité pertinente, exploitables et spécifiques aux menaces mobiles prioritaires.

L'écosystème de menaces mobiles évolue en permanence, au fur et à mesure que les instigateurs de menaces sophistiquées découvrent de nouveaux vecteurs d'attaque et des moyens d'exploiter les vulnérabilités des applications mobiles. Celles-ci sont des cibles de choix pour les auteurs d'attaques, manipulateurs de nature et tirant sournoisement profit des applications non protégées après leur publication. Une fois déployées, les applications ne peuvent plus être contrôlées par leurs concepteurs, ce qui renvoie au problème de plus en plus pressant de la sécurisation des applications mobiles par les concepteurs dans un contexte d'écosystème de menaces en constante évolution.

« Les applications mobiles font partie intégrante de la stratégie numérique des organisations et constituent une source essentielle de revenus, mais les applications mobiles non sécurisées exposent ces mêmes organisations à divers risques. L'environnement de sécurité actuel des applications mobiles change constamment, ce qui nécessite une solution de test de sécurité fiable et rapide », a déclaré Ryan Lloyd, directeur des produits chez Guardsquare. « AppSweep permet aux concepteurs de placer la sécurité mobile au coeur de la mise au point des applications en fournissant des analyses et des tests pertinents, ainsi que des instructions claires et pratiques pour savoir comment les corriger. »

Pour relever ces défis, AppSweep fournit des tests de sécurité rapides et précis afin d'aider les concepteurs à identifier et à juguler rapidement les risques liés aux applications mobiles. L'outil leur offre des mécanismes rapides d'identification des failles de sécurité, ainsi que des recommandations, une intégration simple dans la chaîne d'outils DevOps et la facilité d'utilisation grâce à une interface connue.

Avoir recours à l'outil de scannage approprié permet d'améliorer considérablement le niveau de sécurité des applications mobiles. Conçue et prise en charge par les créateurs de ProGuard (le premier optimiseur d'applications open source), AppSweep élargit l'utilisation de Guardsquare en tant que lecteur Android notable offrant des informations exploitables pour des applications mobiles plus sécurisées et conformes.

AppSweep est gratuit et place donc la sécurité des applications mobiles à la portée de toutes les organisations. Pour détecter et résoudre les failles de sécurité qui affectent le code de votre application Android et pour scanner celle-ci à l'aide d'AppSweep, rendez-vous sur Mobile Application Security Testing | AppSweep. Pour en savoir plus, lisez notre blog.

À propos de Guardsquare

Guardsquare offre l'approche la plus complète du marché en matière de sécurité des applications mobiles. Basé sur la technologie open source ProGuard, le logiciel de Guardsquare s'intègre parfaitement au cycle de développement des applications. Des tests de sécurité au durcissement des codes en passant par la visibilité en temps réel de l'écosystème des menaces, les solutions de Guardsquare permettent d'optimiser la sécurité des applications mobiles des premiers instants du processus de mise au point à la publication. Plus de 700 clients internationaux appartenant aux secteurs les plus importants font confiance à Guardsquare pour les aider à identifier les risques de sécurité et à protéger leurs applications mobiles de la rétro-ingénierie et du piratage.

