Les préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux en colère face au manque de reconnaissance du gouvernement

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Malgré les nombreuses interventions de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le gouvernement continue de ne pas reconnaître à sa juste valeur le travail des préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM). Bien qu'elles jouent un rôle clé pour faire face à la pandémie et à la reprise des activités chirurgicales, les PRDM attendent toujours que le gouvernement règle leur plainte de maintien de l'équité salariale.

Une discrimination salariale inacceptable

Près de 2000 préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux veillent notamment à la stérilisation des équipements pour les interventions chirurgicales et médicales. Avec la pandémie de COVID-19, leur charge de travail a augmenté drastiquement parce qu'elles doivent de plus stériliser des équipements de protection. Au fil des années, leur travail s'est grandement complexifié. C'est grâce à leur contribution si nous pouvons opérer les patient-es de manière efficace et sécuritaire. Pourtant, le gouvernement refuse toujours de régler la plainte de maintien de l'équité salariale déposée en 2010. Dans une rencontre virtuelle tenue le 28 septembre, les PRDM membres de la FSSS-CSN ont exprimé leur déception face au manque de reconnaissance gouvernemental.

«?Ce désaveu du gouvernement mine le moral des troupes et sème la colère chez les préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux. Sans leur contribution, aucune chirurgie ne peut se faire dans les hôpitaux. Malgré ça, le gouvernement ne veut rien savoir de les reconnaître comme il se doit?», dénonce Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Le manque de personnel touche directement les PRDM

La pénurie de personnel frappe durement ce titre d'emploi, alors que plusieurs PRDM ont quitté le réseau dans les derniers mois. Pour la FSSS-CSN, le gouvernement doit prendre acte que le manque de personnel touche toutes les catégories d'emploi dans le réseau et qu'il est urgent d'agir pour régler la crise du réseau.

«?On ne peut pas attendre plus longtemps?! Les PRDM quittent le navire parce qu'elles sont tannées d'attendre depuis des années. Le gouvernement doit changer de cap maintenant et s'asseoir avec nous pour régler la plainte de maintien de l'équité salariale?», de conclure Josée Marcotte.

