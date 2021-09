La course du Championnat mondial de Formule E ABB FIA aura lieu au Canada





Pour la première fois depuis 2018, année où ABB a accepté la commandite en titre de Formule E, le Championnat mondial de Formule E ABB FIA aura lieu au Canada .





. Le 2 juillet 2022, Vancouver vivra l'expérience de la course de voitures électriques, alors que la Formule E et ABB présenteront la technologie de mobilité électrique la plus avancée au monde dans le cadre du Canadian E-Fest.





vivra l'expérience de la course de voitures électriques, alors que la Formule E et ABB présenteront la technologie de mobilité électrique la plus avancée au monde dans le cadre du Canadian E-Fest. Ce partenariat permet à ABB de repousser les limites de la technologie, contribuant ainsi à accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à faire progresser le développement durable.





ABB Canada s'engage dans un projet d'héritage en faisant don de chargeurs à la ville de Vancouver après la course.

VANCOUVER, BC, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Cette série internationale d'épreuves pour voitures monoplaces entièrement électriques se déroule chaque année sur différents circuits urbains du monde entier. Pour 2022, les organisateurs ont choisi Vancouver comme hôte de l'événement, pour souligner son statut d'une des villes les plus soucieuses de durabilité au monde.

Éric Deschênes, Directeur général national et chef du secteur d'activité Électrification d'ABB au Canada, est particulièrement heureux d'accueillir le Championnat du monde de Formule E ABB FIA sur la scène canadienne : « Le retour de la Formule E au Canada, cette fois dans la ville la plus verte du pays, témoigne des progrès accomplis vers un monde plus durable pour les Canadiens. Le paysage métropolitain de Vancouver offre la plateforme idéale pour faire connaître les solutions d'ABB pour la mobilité électronique, les villes intelligentes, la durabilité et l'énergie, mises en valeur par l'attrait du championnat. Il s'agit d'une occasion de développement technologique qui met de l'avant la vision commune d'ABB et de la Formule E pour l'avenir d'un monde plus propre et plus durable pour tous. »

Le partenariat d'ABB avec la Formule E, amorcé en janvier 2018, associe un chef de file mondial de la technologie à la première série internationale de courses de voitures entièrement électriques. Ce championnat offre à ABB une plateforme concurrentielle qui permet de tester et de mettre au point des technologies d'électrification et de numérisation en vue de la mobilité électrique, contribuant ainsi à perfectionner la conception et la fonctionnalité des composants des véhicules électriques et à accélérer la transition et l'adoption de la mobilité électrique à l'échelle mondiale. Le retour de cette série au Canada est un complément au travail d'ABB Canada qui, depuis plus d'un siècle, innove et investit pour fournir à l'industrie canadienne des technologies d'électrification et d'automatisation de pointe.

Pour réitérer l'engagement d'ABB à faire progresser la mobilité électrique au Canada, et à l'occasion du retour du championnat dans un pays si lié à notre propre développement de la mobilité électrique, ABB Canada fera don d'un total de 50 000 $ en chargeurs électriques à la ville de Vancouver et travaillera en étroite collaboration avec cette dernière pour déterminer quels chargeurs seront fournis en fonction des besoins actuels de la ville.

Le Canadian E-Fest, plus qu'un simple week-end de course

En juillet 2022, les véhicules de la Formule E rouleront dans les rues de Vancouver à l'occasion du Canadian E-Fest . Organisé par le promoteur OSS Group, cet événement vise à sensibiliser le monde au leadership environnemental. Les retombées économiques de l'E-Fest devraient dépasser les 80 millions de dollars et l'événement devrait créer environ 3 000 emplois. Composé de quatre événements, le Canadian E-Fest comprendra l'E-Prix, une course de monoplaces électriques dans le cadre du Championnat du monde de Formule E ABB FIA 2022, l'E-Live, constitué de deux soirées de concerts, l'E-Volve, une conférence de deux jours organisés par C2 International, et l'E-Sports, un tournoi réunissant des joueurs virtuels venant de partout au Canada.

ABB à l'avant-garde du marché de la mobilité électrique

En tant que leader mondial dans les domaines de l'électrification, de la robotique, du mouvement, de l'automatisation et des technologies numériques, ABB se doit de promouvoir le développement durable dans les transports, l'électrification, les villes et les usines, et la mobilité électrique constitue un élément clé de ce développement. ABB est entrée sur le marché de la mobilité électrique en 2010. Depuis, elle a vendu 461 000 bornes de recharge de véhicules électriques dans plus de 88 marchés, soit plus de 21 000 bornes de recharge rapide c.c. et 440 000 bornes de recharge c.a., incluant celles vendues par Chargedot. Au Canada, plus de 400 bornes de recharge rapide c.c. ont été installées, dont plus de 40 en Colombie-Britannique.

Le Plan de leadership en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique, qui vise à réduire d'ici 2050 les émissions annuelles nettes de gaz à effet de serre de 25 millions de tonnes par rapport aux prévisions actuelles, prévoit rendre les véhicules électriques plus abordables et les bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique. Ainsi, BC Hydro, un client d'ABB Canada, a étendu son réseau de bornes pour véhicules électriques de plus de 70 stations de recharge rapide dans toute la Colombie-Britannique, incluant 26 bornes Terra 53 et Wallbox DC pour son réseau provincial. ABB Canada a également fourni 14 bornes Terra 53 au ministère des Transports et de l'Infrastructure dans le nord de la Colombie-Britannique afin de réduire les émissions de carbone.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l'électrification, de la robotique, de l'automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d'un héritage d'excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses 105 000 talentueux collaborateurs dans plus de 100 pays.

Championnat du monde de Formule E ABB FIA 2022 - Calendrier

