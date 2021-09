Le Fonds de solidarité FTQ annonce la composition de son conseil d'administration à la suite de l'assemblée des actionnaires





Françoise E. Lyon élue en tant que nouvelle membre indépendante du conseil

MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 25 septembre 2021, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont élu la majorité des membres du conseil d'administration dont Françoise E. Lyon en tant que nouvelle membre indépendante du conseil.

« Siéger sur le conseil d'administration d'une organisation telle que le Fonds de solidarité FTQ est une affaire de collaboration. Je suis fier d'en être membre aux côtés de personnes issues autant du milieu syndical que du monde des affaires comme Françoise E. Lyon qui s'est jointe au conseil en tant que membre indépendante. Grâce à sa longue feuille de route professionnelle, Mme Lyon apportera une nouvelle perspective lors des délibérations du CA, complémentaire à celle des autres membres », a déclaré Claude Séguin, président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ est dorénavant composé de :

Claude Séguin, président du conseil *

Daniel Boyer , premier vice-président du conseil

, premier vice-président du conseil Pierre-Maurice Vachon , deuxième vice-président du conseil *

, deuxième vice-président du conseil * Denis Bolduc , troisième vice-président du conseil

, troisième vice-président du conseil Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction

Yvon Barrière

Éric Boisjoly

Loïc Breton

Frédéric Brisson

Anouk Collet

Michèle Colpron *

Sonia Éthier

Renaud Gagné

Denis Labrèche *

Dominic Lemieux

Françoise E. Lyon *

Sylvie Nelson

Roger A. Renaud *

* Jean-Claude Scraire *

* Membres indépendants du Fonds, de la FTQ et de ses syndicats affiliés

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus durable, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 14:00 et diffusé par :