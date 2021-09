Nouvelle exposition virtuelle à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale : À l'Index ! Regards sur la censure littéraire au Québec





QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Bibliothèque de l'Assemblée nationale lance aujourd'hui une nouvelle exposition virtuelle, À l'Index! Regards sur la censure littéraire au Québec, présentée jusqu'en septembre 2022.

Cette exposition propose de découvrir des imprimés québécois qui ont subi, lors de leur parution, une certaine forme de censure. À travers les collections de la Bibliothèque, elle vise à présenter au grand public un extrait du patrimoine littéraire québécois frappé d'interdit à une certaine époque. L'exposition témoigne également des modalités d'application de cette censure.

Une sélection d'une centaine de pièces est présentée en ligne dans le site Internet de la Bibliothèque. Les documents et objets exposés concernent trois époques de l'histoire de la censure au Québec : la censure casuelle (1625-1840), la censure cléricale (1840-1960) et la censure judiciaire (1960-2000). Une section aborde également la censure et l'interdit dans l'histoire de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. De plus, des vignettes exposent chaque pièce et expliquent comment et pourquoi les documents présentés ont été sujets à une forme de censure.

L'exposition est accessible en ligne à l'adresse suivante : bibliotheque.assnat.qc.ca. En complément, la brochure de l'exposition présente une synthèse de l'histoire de la censure littéraire au Québec, du XVIIe au XXe siècle.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 13:47 et diffusé par :