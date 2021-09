Intelsat assurera la connectivité en vol de la flotte A220 d'Air France





Intelsat, l'opérateur du plus grand réseau intégré satellitaire et terrestre au monde, a été sélectionné par Air France pour installer à bord sa solution de connectivité haut débit en vol par satellite 2Ku sur 60 nouveaux Airbus A220-300 d'Air France. Les livraisons débuteront en 2021 pour les avions du réseau Air France court et moyen courrier.

La solution d'Intelsat occupe la place de leader de l'industrie en matière de connectivité en vol (IFC) car elle offre tout simplement le plus haut débit et la meilleure fiabilité aux avions et aux appareils dans le monde entier, ce qui permet ainsi aux passagers une expérience connectée supérieure et des Net Promoter Scores (NPS) - indices de satisfaction - exceptionnels.

« Nous sommes très honorés de nous associer à Air France et de ravir ses passagers en leur offrant une expérience de connectivité en vol de qualité supérieure, à la pointe de la technologie, à bord des Airbus A220 », a déclaré John Wade, président de l'aviation commerciale d'Intelsat. « Ce contrat porte à 143 la flotte d'avions équipés d'Intelsat sur Air France, notamment des B777 et des A330 à fuselage large. Air France est le troisième partenaire aérien à choisir Intelsat pour l'appareil A220 et notre premier partenaire aérien européen équipé avec la technologie satellitaire 2Ku ».

Intelsat 2Ku est la technologie satellitaire de connectivité à large bande la plus rapidement adoptée dans l'aviation. Elle est actuellement utilisée par les principales compagnies aériennes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie.

« Avoir accès à Internet et pouvoir rester en contact avec sa famille et ses amis lors de ses voyages est devenu un must-have pour nos clients », a déclaré Fabien Pelous, vice-président senior de l'expérience client chez Air France. « Nous sommes heureux de nous associer à Intelsat pour offrir ce service à nos clients ».

En investissant à la base 2 milliards de dollars, Intelsat construit un réseau 5G mondial unifié qui prendra en charge pratiquement toutes les technologies d'accès, équipant la nouvelle génération de mobilité mondiale, l'internet des objets et les services 5G. En combinant la technologie définie par logiciel et un réseau multi-orbite, multicouche et multi-bande, nous apportons aux compagnies aériennes l'échelle sur laquelle s'appuyer et un moyen unique et plus puissant pour se connecter facilement.

La connectivité sur la flotte A220 d'Air France devrait être accessible au moment de la mise en service de l'avion cet automne.

À propos d'Intelsat

Architecte fondateur de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous déployons notre expertise inégalée et notre envergure à l'échelle mondiale pour connecter les personnes, les entreprises et les communautés, quelle que soit la difficulté du défi à relever. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales avec le premier réseau 5G hybride, multi-orbites et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, homogène et sécurisée, précisément au moment et là où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez ici » avec nous à l'adresse suivante : Intelsat.com.

