Les juges invités et la bande-annonce officielle sont dévoilés pour la saison 2 de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE





- Mitsou, Bif Naked, Caitlin Cronenberg, Connor Jessup, Emma Hunter, Fefe Dobson, Gigi Gorgeous et Hollywood Jade se joignent à la table des juges cette saison -

- La bande-annonce de la saison 2 est dévoilée aujourd'hui -

- La deuxième saison de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE débutera le jeudi 14 octobre à 21 h, disponible seulement sur Crave -

TORONTO, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Crave a annoncé aujourd'hui la distribution des invités spéciaux qui se joindront aux juges résidents de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, soit Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski, Amanda Brugel et Traci Melchor. Chaque semaine, ils aideront à déterminer qui restera ou se fera dire « Sash-ehs vous partez ».

Attendue depuis longtemps, la bande-annonce officielle de la saison 2 a aussi été dévoilée aujourd'hui, offrant aux abonnés un premier coup d'oeil excitant sur cette nouvelle saison de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, incluant la passerelle et la Werk Room, en plus d'un aperçu des défis, de l'art, des apparitions surprises et des rebondissements auxquels on pourra s'attendre durant la saison 2, qui débute le jeudi 14 octobre à 21 h, disponible seulement sur Crave.

Mettant en vedette des talents du monde de la télévision, de la musique, de l'humour, de YouTube et de la danse, la distribution complète de juges invités super spéciaux - qui contribueront à critiquer les styles sur la passerelle et bien plus! - inclut :

Cette saison, CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE accueillera aussi des invités spéciaux, dont la première superstar canadienne du drag, Priyanka, la vedette de TikTok Boman Martinez-Reid, le comédien Thom Allison (KILLYJOYS), et bien d'autres.

