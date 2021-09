Q4 annonce le lancement officiel de CME, sa solution innovante destinée à connecter les participants aux marchés de capitaux





Q4 Inc. («Q4», ou «la Société»), une plateforme de communication leader sur les marchés de capitaux, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel, après une période d'essai satisfaisante, de sa solution Capital Markets Events («CME») destinée à connecter efficacement les entreprises cotées en Bourse, les investisseurs et les banques d'investissement à travers le monde.

Dans le monde d'aujourd'hui, connecter tous les participants aux marchés de capitaux exige une nouvelle approche de l'expérience traditionnelle des rencontres personnelles qui réunissent les investisseurs et les équipes de direction des société cotées en Bourse. Du fait des politiques de télétravail et hybrides et de la réduction des budgets de déplacements, et vu les bénéfices en termes de productivité accrue générés par la diminution des voyages, organiser des événements traditionnels réunissant des personnes et y assister peut représenter un défi pour les entreprises et les investisseurs. De plus, les hôtes potentiels pourraient réaliser qu'accueillir un événement gratifiant, enrichissant et répondant aux besoins de tous les types de participants, indépendamment du lieu de la réunion, s'avère très complexe sans l'aide d'une plateforme conviviale qui en facilitera l'organisation.

Accessible sur la plate-forme technologique Q4, la solution Q4 CME permet aux clients acheteurs et vendeurs de créer, gérer et proposer des événements numérisés complexes et attrayants, virtuels ou hybrides, pour les investisseurs, tels que des conférences pour investisseurs, des tournées de présentation classiques et inversées, des visites virtuelles en bus et des rencontres individuelles, à l'échelle appropriée. Ces expériences incluent une production vidéo de qualité télévisuelle, des programmes de conférences, de nombreux types de présentation au choix, des salles pour petits groupes et un réseautage virtuel. Cliquez ici pour avoir un aperçu vidéo de l'expérience offerte par la solution Q4 CME.

«Connecter de manière optimale tous les participants aux marchés de capitaux pour faciliter leurs rencontres, leurs communications et leur engagement les uns avec les autres: telle est notre vision. Q4 est ravi de fournir une solution de haute qualité permettant l'organisation d'événements traditionnels de rencontres personnelles dans un monde virtuel ou hybride, a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4 Inc. À l'avenir, nous prévoyons d'augmenter les capacités de notre plateforme en proposant des solutions de gestion d'un accès plus large aux entreprises, de gestion des transactions et de gestion des flux de travail de recherche.»

Pour plus d'informations sur la solution Q4 CME, cliquez ici.

À propos de Q4, Inc.

Q4 Inc. est une plateforme de communication leader sur les marchés de capitaux qui transforme la manière dont les entreprises cotées en Bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions de faire connaissance, de communiquer et de s'engager efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de sites web spécialisés en relations avec les investisseurs (RI), ses solutions d'événements virtuels, sa solution de gestion des relations avec les clients sur les marchés des capitaux et ses outils d'analyse pour les actionnaires et le marché. La société est le partenaire de confiance de plus de 2 500 sociétés cotées, dont 50% figurent sur la liste du S&P 500. Q4 est basée à Toronto, avec des bureaux à New York et à Londres.

Pour plus d'informations, visitez le site: www.q4inc.com.

