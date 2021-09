Rapport de segment de marché Best: Un potentiel de croissance significatif pour les réassureurs d'Afrique subsaharienne, malgré des conditions opérationnelles difficiles





Les marchés de la réassurance en Afrique subsaharienne, même s'ils sont petits à l'échelle mondiale, ont offert aux réassureurs une opportunité de diversification et de croissance rentable pendant plusieurs années. Toutefois, la volatilité économique croissante et la concurrence élevée ont entraîné une détérioration progressive des performances.

Dans un nouveau rapport de segment de marché intitulé « La réassurance en Afrique subsaharienne : un potentiel de croissance significatif, malgré des conditions opérationnelles difficiles », AM Best souligne l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les économies locales, la volatilité des prix mondiaux du pétrole et, dans certains pays, une inflation à deux chiffres et la dépréciation de la monnaie locale comme des facteurs contribuant à un environnement opérationnel difficile pour les réassureurs nationaux et internationaux.

Le rapport indique également que les niveaux d'inégalité déjà élevés dans la région se sont aggravés lors de la pandémie de COVID-19, entraînant dans certains cas des poches locales d'agitation sociale, notamment des émeutes généralisées en Afrique du Sud, le plus grand marché de l'assurance de la région. Cela devrait entraîner des pertes importantes pour le secteur de la réassurance.

Malgré ces défis, AM Best pense que le potentiel de croissance du segment de la réassurance en Afrique subsaharienne reste important. La région dispose de réserves considérables et inexploitées de ressources naturelles, de solides taux de croissance économique prévus à long terme et d'une pénétration croissante des assurances sous-jacentes.

Pour obtenir une copie gratuite de ce dossier spécial, veuillez-vous rendre sur http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=313049.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de presse et un prestataire d'analyses de données spécialisé dans le secteur de l'assurance. Cette société, dont le siège social est situé aux États-Unis, est implantée dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour en savoir plus, consultez www.ambest.com.

Copyright © 2021 by A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses affiliées. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 13:10 et diffusé par :