Teleperformance est certifié Great Place to Work en Colombie pour la cinquième année consécutive

Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd'hui avoir reçu le prestigieux prix Great Place to Work® (GPTW®) pour ses opérations en Colombie pour la cinquième année consécutive. Cette distinction repose notamment sur l'excellent score obtenu lors de l'évaluation de la confiance des collaborateurs : 91 % des employés interrogés considèrent Teleperformance comme un employeur crédible et digne de confiance. Le groupe enregistre également de très bons scores dans les autres domaines évalués : 90 % pour la bonne entente, 89 % pour la fierté et 86 % pour le respect.

Ce résultat exceptionnel est d'autant plus significatif qu'il repose cette année sur la participation de 15 700 collaborateurs à l'enquête. Teleperformance emploie des collaborateurs en télétravail et dans 25 campus et sites clients implantés à Bogotá, Medellín, Barranquilla et Tunja.

Cette certification revêt une importance particulière, notamment en cette période de crise sanitaire prolongée qui présente des défis et des ruptures majeurs pour les entreprises dans le monde entier.

Juan Carlos Carrillo Bedoya, directeur de People's Voice, GPTW® Colombie, se réjouit : « Félicitations à Teleperformance en Colombie pour cette distinction. Nos études annuelles sont menées auprès de plus de 12 millions de collaborateurs, travaillant dans des milliers d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans plus de 90 pays. Obtenir cette certification pour la cinquième année consécutive, grâce essentiellement au soutien de ses collaborateurs, est un bel exploit. Nous sommes très heureux de décerner la certification Great Place to Work® 2021 à Teleperformance en Colombie. »

Andrés Bernal Gutierrez, directeur général de Teleperformance dans la région MAR (Colombie, Guyana, Nicaragua et Pérou) commente : « Nous sommes très fiers d'avoir obtenu la certification indépendante Great Place to Work®. La confiance des collaborateurs dans leur équipe dirigeante, la fierté éprouvée dans la réalisation de leur mission et la bonne ambiance sont les piliers d'un excellent environnement de travail. Cette certification montre que nous sommes sur la bonne voie : nos collaborateurs ont confiance dans notre engagement à être un employeur de référence. Je félicite chacun des membres de notre équipe formidable pour l'esprit d'équipe exemplaire dont ils ont fait preuve, en particulier au cours de la pandémie. »

Teleperformance, qui a fait du bien-être de ses collaborateurs une priorité au niveau mondial, compte 60 pays où ses filiales sont reconnues aujourd'hui comme employeurs de premier plan par des experts indépendants : l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, le Guyana, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Kenya, le Kosovo, le Liban, la Lituanie, la Macédoine du Nord, Madagascar, la Malaisie, le Maroc, le Mexique, le Nicaragua, le Nigeria, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la République dominicaine, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, le Salvador, Singapour, la Suède, la Suisse, le Suriname, la Thaïlande, le Togo, la Tunisie, la Turquie et l'Ukraine, ce qui représente plus de 90 % des collaborateurs du groupe dans le monde.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, ajoute : « L'attention exceptionnelle portée aux collaborateurs, à leur sécurité et à leur bien-être figure parmi les principales priorités du groupe. Nous sommes ravis que les résultats des audits indépendants et les enquêtes, qui montrent notamment l'adhésion de nos collaborateurs, nous permettent d'obtenir régulièrement la certification Great Place to Work® en Colombie. Nous avons pour objectif d'être l'employeur de référence partout où nous sommes présents. Plus de 90 % de nos collaborateurs dans le monde travaillent aujourd'hui dans une filiale ayant obtenu une certification indépendante Best Employer. Cette reconnaissance démontre que nous sommes un des plus grands ambassadeurs des meilleures pratiques en matière de bien-être des collaborateurs partout dans le monde. »

