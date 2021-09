Les mineurs et les équipes de sauvetage de Sudbury sont tous sortis sains et saufs





Plus tôt ce matin, aux alentours de 4 h 45, les mineurs qui demeuraient coincés dans la mine Totten, à l'extérieur de Sudbury, ont été évacués. Les mineurs et les équipes de sauvetage sont remontées à la surface en toute sécurité, mettant fin à une mission de deux jours et demi.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le travail infatigable des équipes de sauvetage qui ont ramené tous les mineurs sains et saufs, a déclaré Nick Larochelle, président de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos qui représente 30 des 39 travailleurs pris sous terre. À Sudbury, nous avons des équipes de sauvetage qui comptent parmi les meilleures au monde ? des travailleuses et travailleurs qui suivent volontairement une formation continue au cas où une situation d'urgence comme celle-ci se produirait. Notre syndicat et toute la collectivité de Sudbury les remercient de leur dévouement.»

Un grand nombre des membres de ces équipes de sauvetage ont fait quatre descentes par quart avec des sacs pesants remplis de fournitures afin de veiller à ce que les mineurs aient tout le nécessaire pendant cette épreuve. À mesure que les mineurs et les membres des équipes de sauvetage sortaient de la mine, ils étaient examinés par du personnel médical et ils passeront d'autres examens dans les prochains jours.

«Les syndicats ont fait des progrès importants dans le domaine de la sécurité minière ces dernières décennies, et c'est en partie la raison pour laquelle les mineurs se sont sentis en sécurité sous terre et ont pu être ramenés à la surface sains et saufs», a indiqué Marty Warren, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

«Lorsqu'une situation du genre se produit, nos coeurs cessent de battre pendant un instant ? non seulement les communautés minières au pays, mais celles du monde entier sont sous le choc, a ajouté Marty Warren. L'exploitation minière est beaucoup plus sécuritaire qu'auparavant. Cette activité permet aux collectivités du Nord de prospérer, mais les mineurs prennent de grands risques chaque fois qu'ils vont sous terre. Nous ne devons jamais l'oublier.»

Le syndicat tient à exprimer sa reconnaissance aux mineurs, à leurs familles, aux membres des équipes de sauvetage, à Ontario Mine Rescue (OMR), à la collectivité de Sudbury et aux membres des médias qui ont assuré la couverture des efforts de sauvetage.

