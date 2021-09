Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

La firme québécoise Technologies GRB a dévoilé aujourd'hui les résultats d'une étude d'efficacité des boutons antimicrobiens LIBU effectuée par le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. Le but de cette étude était d'évaluer...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 594 nouveaux cas, pour un total de 409 525 personnes infectées; 392 267 personnes rétablies; 7 nouveaux décès, pour un total de...

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à apporter des précisions au sujet du traitement des réclamations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Contrairement à...

La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) déplore que des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida soient mis sous respirateur artificiel à cause d'un sous-financement chronique de la part...