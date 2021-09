Hisense maintient son soutien au football européen comme partenaire officiel des finales de l'UEFA Nations League 2021 en Italie





QINGDAO, Chine, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- En prévision des finales de l'UEFA Nations League 2021, qui se dérouleront du 6 au 10 octobre (CET) en Italie, Hisense, leader de l'électronique grand public et de l'électroménager, a annoncé qu'il serait partenaire officiel du tournoi pour la deuxième fois.

L'édition 2021 de la phase finale de l'UEFA Nations League se déroulera à Milan et à Turin et réunira l'Italie, championne de l'UEFA EURO 2020, ainsi que la Belgique, la France et l'Espagne parmi les quatre équipes qualifiées.

À l'approche des finales de l'UEFA Nations League 2021, Hisense, qui s'est associé à la compétition inaugurale en 2019, continuera à présenter et à sensibiliser les consommateurs à ses produits phares, tout en permettant aux fans de se rapprocher de l'action grâce à du contenu et des promotions sur mesure sur ses plateformes sociales, notamment la poursuite de sa campagne à succès « Upgrade Your Home » depuis l'UEFA EURO 2020.

Avec les meilleurs joueurs du monde impliqués lors de la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA 2021, Hisense présentera ses Hisense Skill of the Day (La compétence Hisense du jour) tout au long du tournoi, encourageant les fans à commenter sur les joueurs qu'ils pensent vont éclairer la finale avec leurs compétences. Hisense aura également des droits exclusifs sur Hisense Player of the Finals, avec un trophée de marque présenté au meilleur joueur du tournoi, sélectionné par l'UEFA.

Candy Pang, DG du département marketing international de Hisense, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre participation à la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, qui nous aidera à accroître notre notoriété à travers l'Europe. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'avoir les droits exclusifs du joueur Hisense de la finale et nous sommes impatients de voir les finales apporter aux fans la même excitation que nous avons vue au cours des dernières années de football européen. »

Les finales de l'UEFA Nations League 2021 permettront à Hisense de poursuivre sa croissance dans toute l'Europe, en veillant à ce que les produits soient au premier plan pour les footballeurs. Pour soutenir cela, Hisense va promouvoir une campagne médiatique payante à travers les marchés clés d'Italie, d'Espagne et de France, en promouvant des actifs pertinents détaillant les produits clés tels que :

La couleur Quantum Dot et le son Dolby Atoms de la télévision A7G: parfaits pour regarder les finales en octobre prochain

La triple télévision laser 100L9G avec un grand écran pour une expérience ultime du stade à domicile

PureFlat Fridge, qui permet aux clients de Hisense et aux fans européens de se rafraîchir grâce à son distributeur de glace et d'eau

Energy Pro AC, un climatiseur intelligent et à haute efficacité énergétique qui garde les fans au frais pendant les moments chauds de la finale

Hisense continue de soutenir les grandes propriétés sportives dans le monde entier, notamment le partenariat de la Coupe du monde de la FIFA 2022, l'UEFA EURO 2020, les finales de la Ligue des Nations de l'UEFA, les courses de Formule 1 Red Bull et l'Australia Open. Le parrainage célèbre la présence de Hisense sur la scène mondiale, les produits étant exportés dans plus de 160 pays et régions.

