Traitement des réclamations : la CNESST apporte des précisions

QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à apporter des précisions au sujet du traitement des réclamations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Contrairement à l'information qui circule actuellement dans un média au sujet d'une décision prise en novembre 2020, la CNESST n'a pas revu ses délais de service à la baisse. Elle a fait passer le délai pour les accidents de travail de 50 jours à 15 jours. Elle a fixé une cible plus exigeante. Elle a par ailleurs retiré les délais qui lui sont non attribuables, comme dans toute planification stratégique au regard d'indicateurs non mesurables.

De plus, il est important de savoir que, dans le traitement des réclamations, la CNESST assure la sécurité financière des travailleurs et travailleuses par le versement des indemnités de remplacement du revenu dans un délai de 10 jours dans une proportion de 80 %. En juillet dernier, la CNESST versait ces indemnités dans un délai de 6,7 jours dans 93,4 % des cas.

Enfin, il faut comprendre que la CNESST connaît, depuis mars 2020, une hausse importante du nombre de réclamations qu'elle reçoit (28 334 demandes en lien avec la COVID-19). Considérant l'impact de la pandémie de COVID-19, la CNESST a haussé ses effectifs d'agents d'indemnisation de 30 % (297 agents) entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et elle entend bien respecter ses cibles.

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

