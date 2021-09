Inforoute Santé du Canada et Les Compagnies Loblaw Limitée annoncent le déploiement de PrescripTIon en Ontario et au Nouveau-Brunswick





TORONTO, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) sont ravies d'annoncer que les pharmacies Shoppers Drug Mart et de Loblaw de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick sont maintenant connectées à PrescripTIon, le service national service d'ordonnances électroniques d'Inforoute.

Grâce à PrescripTIon, les prescripteurs peuvent transmettre électroniquement les ordonnances et les renouvellements à la pharmacie choisie par le patient, ce qui se traduit par des soins plus efficients, une sécurité accrue et une meilleure communication entre les cliniciens.

Les capacités d'ordonnance électronique de PrescripTIon ont été ajoutées au système HealthWATCH® de Loblaw au cours de sa récente mise à niveau. Les pharmacies pourront recevoir des ordonnances électroniques et des demandes de renouvellement électroniques de prescripteurs dans la première phase du déploiement. Le reste des fonctionnalités seront graduellement implantées et pleinement accessibles dans les prochains mois.

« Nous sommes très heureux d'offrir PrescripTIon dans plus de 800 pharmacies Shoppers Drug Mart et de Loblaw en Ontario et plus de 50 au Nouveau-Brunswick, précise Ashesh Desai, vice-président exécutif, Pharmacie et Soins de santé, chez Shoppers Drug Mart. Il est évident que le développement du service procure bien des avantages aux patients, aux professionnels de la santé et au réseau de la santé. »

« Nous venons de franchir une étape importante dans nos efforts pour promouvoir l'ordonnance électronique, ajoute Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Cette technologie simplifie la prescription des médicaments, améliore l'efficience des cliniciens et réduit la quantité de papier qu'on utilise habituellement pour la télécopie des ordonnances. Elle convient aussi à merveille aux prescripteurs qui proposent des soins virtuels à leurs patients. »

Les pharmacies Shoppers Drug Mart et les établissements de Loblaw actuellement connectés à PrescripTIon peuvent être localisés à l'aide du localisateur interactif accessible sur le site prescriptioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en oeuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous à www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit d'aider les Canadiens à profiter pleinement de la vie, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 magasins d'alimentation, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et plus de 500 magasins de Loblaw; ses Services financiers PCMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour plus d'information, visitez le site Web de Loblaw à www.loblaw.ca/fr/.

QUESTIONS DES MÉDIAS

Karen Schmidt

Directrice, Communications générales/internes

Inforoute Santé du Canada

416.886.4967

Écrivez-nous

Suivez @InforouteSante

Les Compagnies Loblaw Limitée

Catherine Thomas

pr@loblaw.ca

QUESTIONS AU SUJET DE PRESCRIPTION

Tania Ensor

Directrice principale, Marketing, Relations avec les partenaires et Gestion de la réputation

Inforoute Santé du Canada

Écrivez-nous

Visitez www.prescriptioncan.ca

Suivez @PrescribeIT_CA

SOURCE Inforoute Santé du Canada

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 10:00 et diffusé par :