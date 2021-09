CFA Societies Canada dévoile les membres de son nouveau conseil d'administration





TORONTO, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CFA Societies Canada est ravie d'annoncer la nomination du nouveau président de son conseil d'administration et l'entrée en fonction de cinq nouveaux administrateurs, soit Emily Burt, CFA, Kathrin Forrest, CFA, Sean Kulik, CFA, Carl Robert, CFA, et Andrew Walker, CFA, ayant pris effet hier.



CFA Societies Canada s'efforce d'encadrer le secteur de l'investissement au Canada en encourageant les plus hautes normes d'éthique et d'intégrité professionnelles pour le

bénéfice ultime des Canadiens.

Le président du conseil nouvellement élu, Ronald Schwarz, CFA, déclare : « Je suis incroyablement privilégié de pouvoir occuper ce rôle aux côtés d'autres administrateurs aussi talentueux qui sont issus de la profession de l'investissement. Au nom du Conseil, je tiens à exprimer notre gratitude au président sortant, David Smith, CFA, au terme de son mandat, lui qui a offert un leadership inspirant durant ses nombreuses années de service en tant que membre, puis président du conseil d'administration. » Il ajoute : « Cette élection arrive à un moment palpitant pour CFA Societies Canada, dans un contexte financier en évolution rapide avec des exigences croissantes en ce qui a trait à la conduite éthique, à la protection des investisseurs et à la promotion de marchés équitables. Cet environnement dynamique réitère l'importance de notre engagement à accroître notre rayonnement et à façonner l'avenir de la profession. »

Michael Thom, CFA, directeur général de CFA Societies Canada, déclare : « Nous sommes honorés d'accueillir de nouveaux membres parmi notre équipe de dirigeants d'expérience, alors que nous mettons l'accent sur nos objectifs stratégiques de défense des intérêts, de collaboration et de communication, et que nous travaillons à faire entendre et à valoriser nos sociétés membres et tous les détenteurs de la charte CFA. Nous souhaitons remercier nos membres sortants du conseil d'administration, Wesley Blight, CFA, Joseph Brekelmans, CFA, Odrée Ducharme, CFA, et Ross Hallett, CFA, ainsi que notre président sortant, David Smith, CFA, pour leur contribution essentielle à la réussite de CFA Societies Canada. Nous tenons également à remercier Ronald Schwarz pour le temps qu'il a passé comme administrateur et nous lui souhaitons la bienvenue dans son nouveau rôle de président du conseil. »

Président du conseil nouvellement élu

Ronald Schwarz, CFA

Nouveaux membres ajoutés au conseil d'administration 2021-2022 de CFA Societies Canada

Emily Burt, CFA ? CFA Society Winnipeg



Kathrin Forrest, CFA ? CFA Society Toronto



Sean Kulik, CFA ? CFA Society Ottawa



Carl Robert, CFA ? CFA Montréal



Andrew Walker, CFA ? CFA Society Atlantic Canada

Ces nouveaux membres du conseil se joindront aux membres actuels :

Jessie Bobinski, CFA ? CFA Society Vancouver

Michael Burnyeat, CFA ? CFA Society Calgary

Mathieu Doucet, CFA ? CFA Qué?bec

Veronica Gamracy, CFA ? CFA Society Saskatchewan

Coreen Sol, CFA ? CFA Society Okanagan

Mark Stephenson, CFA ? CFA Society Victoria

Stephen J. Thompson, CFA ? CFA Society Edmonton

Pour plus de renseignements sur CFA Societies Canada et ses dirigeants, visitez le site www.cfacanada.org.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 associations canadiennes membres. Elle réunit ces organisations afin d'encadrer le secteur de l'investissement au Canada en encourageant les plus hautes normes d'éthique et d'intégrité professionnelles pour le bénéfice ultime des Canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.cfacanada.org.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques de commerce de CFA Institute.

