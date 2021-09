Services financiers Innovation CIBC soutient Blue Cloud Pediatric Surgery Centers au moyen d'une facilité de crédit en vue d'acquisitions





Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d'annoncer l'octroi d'une facilité de crédit en vue d'acquisitions de 15 millions de dollars à Blue Cloud Pediatric Surgery Centers (« Blue Cloud ») établi en Pennsylvanie, un important fournisseur de services dentaires pédiatriques dans les centres de chirurgie ambulatoire partout au pays

Fondée en 2011 et soutenue par Norwest Venture Partners, la société Blue Cloud est un réseau de centres de chirurgie ambulatoire spécialisés en dentisterie et en chirurgie buccale sous anesthésie générale qui offre des soins aux patients en pédiatrie et à ceux ayant des besoins particuliers. Sa vision est de devenir le chef de file en matière de sécurité et qualité des soins aux patients en dentisterie pédiatrique traités dans les centres de chirurgie. À l'heure actuelle, la société offre divers services dans des centres situés au Texas, au Kansas, en Floride, en Californie et en Ohio.

« Innovateur dans son domaine, Blue Cloud vise à offrir des soins dentaires aux enfants défavorisés qui ont besoin de traitements d'urgence. Blue Cloud est en mesure de soigner ses patients en quelques jours plutôt que dans les délais que l'on connaît de 9 à 12 mois causés par les retards accumulés dans le système de soins de santé, a indiqué Youssef Kabbani, directeur en chef au bureau de Menlo Park de Services financiers Innovation CIBC. Nous avons été très impressionnés par la détermination de l'équipe de direction et de son équipe médicale à assurer la sécurité des patients, tout en améliorant l'accès et l'efficacité. »

La société a l'intention d'utiliser la facilité de crédit pour continuer à étendre ses activités partout aux États-Unis dans le but de remplir sa mission de rendre les soins de santé abordables pour tous.

« L'appui de la Banque CIBC est essentiel à la réalisation de notre mission visant à élargir l'accès aux soins dentaires essentiels aux enfants et aux patients ayant des besoins particuliers qui en ont le plus besoin dans nos collectivités, a déclaré Devin Larsen, chef de la direction de Blue Cloud Pediatric Surgery Centers. Nous sommes très enthousiastes à l'idée que la Banque CIBC appuie à la fois nos efforts visant à élargir l'accès et à donner l'exemple en matière de soins de qualité. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines et britanniques du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, Boston, Chicago, Denver, Londres, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et à Vancouver, l'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Blue Cloud Pediatric Surgery Centers

Blue Cloud Pediatric Surgery Centers est la plus importante société de centres de chirurgie pédiatrique au pays qui se consacre à la prestation de soins dentaires sous anesthésie générale aux patients en pédiatrie et à ceux ayant des besoins particuliers. Elle offre actuellement des services aux patients dans plus de 13 villes et prévoit de nombreuses autres ouvertures au cours des prochains mois.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 09:10 et diffusé par :