La marque de vêtements intelligents Amazfit est le nouveau partenaire officiel mondial d'HELIOT EMIL





Le leader de la technologie des vêtements Amazfit s'associe à HELIOT EMIL pour défiler à la Fashion Week de Paris printemps-été 2022

PARIS, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Amazfit, la marque leader internationale de vêtements intelligents, a annoncé aujourd'hui son tout récent partenariat avec HELIOT EMIL, en tant que partenaire officiel mondial pour les vêtements.

Le partenariat de la marque fera ses débuts pendant la Fashion Week de Paris, lors du défilé de HELIOT EMIL printemps-été 2022.

La rencontre de la mode et de la technologie innovante

Amazfit est une marque qui encourage ses utilisateurs à vivre leurs passions et à explorer des possibilités infinies. En tant que marque d'accessoires technologiques soucieuse de la mode, Amazfit crée des produits qui encouragent ses consommateurs à mener un mode de vie sain et actif.

Pendant la Fashion Week de Paris, Amazfit combinera davantage la mode et la technologie pour montrer comment les appareils intelligents peuvent devenir un moyen d'exprimer son style personnel, qui peuvent être portés sur ou en dehors des podiums. Les montres connectées d'Amazfit, y compris la GTR 2 et la GTS 2e, sont conçues pour aider les utilisateurs à faire leurs premiers pas dans le monde du fitness intelligent tout en restant très élégants, et s'alignent parfaitement sur la philosophie de mode unique d'HELIOT EMIL.

« Ne cessez jamais d'innover et continuez à stimuler le dialogue sémantique au sein de l'industrie créative », a déclaré HELIOT EMIL.

Quand le style rencontre la santé

Les gammes Amazfit GTR 2 et GTS 2 sont équipées du tout dernier capteur optique haute précision BioTrackertm 2 PPG développé par nos soins. Grâce au puissant moteur de capteurs, il assure une protection complète de la santé.

Une valeur d'intelligence d'activité personnelle est calculée en traitant les données sur votre fréquence cardiaque, votre temps d'exercice et d'autres informations de santé complexes par le biais d'un algorithme. Cette valeur fournit une évaluation personnalisée de la santé de chaque utilisateur en fonction de ses données de santé spécifiques, offrant à chacun une expérience unique.

« Nous sommes ravis de travailler avec HELIOT EMIL sur ce partenariat, car nous partageons la même vision selon laquelle la mode doit être élégante, pratique, portable et utile. Sur le plan esthétique, ce partenariat, associé aux séries GTR 3 et GTS 3, représentera une nouvelle génération de consommateurs à la pointe de la mode qui apprécient les produits qui rendent leur vie plus efficace. Les gammes GTR 3 et GTS 3 seront lancées en octobre 2021, donc restez à l'affût », a déclaré Amazfit.

À propos d'Amazfit

Fondée en 2015, Amazfit propose des montres et des bracelets connectés allant d'une utilisation quotidienne à une utilisation sportive en plein air, ainsi que des appareils connectés pour le sport et la santé comme les oreillettes TWS, les tapis de course connectés et les balances connectées. À l'heure actuelle, les produits Amazfit atteignent les marchés de plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie ou encore le Japon. En 2020, Amazfit détenait la plus grande part du marché des montres pour adultes en Espagne et en Indonésie. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.amazfit.com

À propos d'HELIOT EMIL

Basée à Copenhague, HELIOT EMIL a été créée par les frères Julius et Victor Juul pour rendre hommage à leur arrière-grand-père, l'homonyme de la marque. Explorant les lignes entre la forme et la fonction grâce à des approches expérimentales, HELIOT EMIL stimule le dialogue sémantique au sein de l'industrie créative.

Une esthétique scandinave subversive et monochrome, combinée à des matériaux, tissus et ornements développés sur mesure, HELIOT EMIL suscite une grande attention aux détails sur tous les fronts. Le designer Julius Juul s'inspire de thèmes qui suscitent la réflexion et d'une curiosité pour l'expression créative qui se reflète dans chaque collection d'HELIOT EMIL.

