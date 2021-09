OpSens presentera à Lytham Partners Fall 2021 Investor Conference





Présentation à 9:30 AM, mardi le 5 octobre 2021

QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens Inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une Société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie et qui commercialise un fil guide de pression à fibre optique de deuxième génération pour diagnostiquer et traiter les maladies coronariennes, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera à Lytham Partners Fall 2021 Investor Conference mardi 5 octobre 2021 à 9:30 AM.

La diffusion Web sera disponible sur la page investisseurs sur www.OpSens.com ou au https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2512/42872. La diffusion sera archivée et disponible pour rediffusion après l'événement.

La direction participera également à des réunions virtuelles individuelles tout au long de l'événement, qui se déroulera du 5 au 7 octobre 2021. Pour organiser une rencontre, veuillez contacter Lytham Partners à 1x1@lythampartners.com ou s'inscrire à www.lythampartners.com/fall2021invreg.

Prenez note que cette conférence et la présentation ne se tiennent qu'en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou OpSensMedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique coronaire en cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de mesure innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

