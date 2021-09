L'ESG+ de l'ESG UQAM dévoile ses certifications pour répondre aux enjeux du monde du travail et des affaires





MONTRÉAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'ESG+, unité dédiée au développement professionnel de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM), a récemment développé des programmes de certifications en fonction des besoins du milieu des affaires.

Des certifications pour les personnes dirigeantes et gestionnaires

Avec l'objectif d'offrir des apprentissages axés sur la pratique aux personnes dirigeantes d'organisations ainsi qu'aux gestionnaires, les certifications de l'ESG+ misent sur la maîtrise de compétences clés pour affronter les enjeux de l'heure comme la gestion des données personnelles, la cybersécurité et la transformation numérique 4.0. ».

Pour le doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro, « les certifications proposées par l'ESG+ permettront aux participants de s'outiller pour faire face à des situations complexes ou de crise. Ces leaders pourront ainsi prendre les meilleures décisions au sein de leur organisation ou de leur secteur d'activité. »

Un appui du ministère de l'Enseignement supérieur (MES)

Reconnus par le MES, qui a contribué financièrement au développement de plusieurs certifications, les programmes de l'ESG+ s'inscrivent dans un contexte où le développement de nouvelles formations courtes ou l'adaptation de formations existantes permet de répondre à des besoins émergents ou très spécifiques du marché du travail.

« Le secteur des technologies de l'information (TI) en est un très important pour l'économie du Québec. Ainsi, les programmes élaborés par l'ESG+ répondent à notre volonté de rehausser les qualifications des acteurs du monde du travail. Rappelons qu'en 2020-2021, le MES avait prévu un montant de 1 million de dollars afin de soutenir le développement de nouvelles formations courtes de niveau universitaire répondant à des besoins prioritaires de formation. Je suis très heureuse qu'en 2021-2022, un montant de 1 million soit de nouveau prévu à cet effet », souligne la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann.

L'UQAM au coeur de l'apprentissage en continu

« Ces nouvelles certifications par l'ESG+ illustrent le rôle de chef de file que joue l'Université du Québec à Montréal en matière de développement des compétences et connaissances managériales », déclare la rectrice, Magda Fusaro. « Grâce aux expertises de pointe de l'ESG UQAM, ces formations offriront aux gestionnaires les outils, techniques, connaissances pratiques et savoir-faire aptes à leur permettre de relever les nombreux défis d'un monde en constant changement. »

Prochaines certifications

À partir du 12 octobre, l'ESG+ proposera des certifications sur les thèmes suivants :

Gestion des données personnelles

Transformation numérique 4.0

Gestion de projets technologiques

projets technologiques Cybersécurité

Utilisation stratégique des données

Pour obtenir plus de détails: certificationesgplus.ca

À propos de l'ESG+

L'ESG+ est un guichet unique de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) regroupant la formation et le perfectionnement, la gestion de carrière, les stages et le Réseau des diplômés. Il est un continuum de services entre l'académique et le monde des affaires qui dessert aussi bien les personnes étudiantes et diplômées de l'ESG UQAM que les personnes professionnelles et dirigeantes en poste ou en devenir. Son équipe a comme mission d'écouter, d'outiller, de stimuler la création dans un univers où les nouvelles technologies, les changements sociétaux, l'évolution constante du marché du travail sont vus comme des défis.

SOURCE École des sciences de la gestion de l'UQAM

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 09:00 et diffusé par :