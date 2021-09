Neuron Mobility lance la toute première « Semaine de sensibilisation au port du casque » afin de promouvoir la sécurité des usagers de trottinettes électriques





Un récent sondage commandé par Neuron Mobility révèle un fort soutien du public pour assurer la sécurité des usagers de trottinettes électriques et des piétons et accroître l'éducation autour du port du casque pour les usagers.

Malgré le soutien du public en faveur du port du casque, il existe un manque de sensibilisation puisque plus de la moitié des Canadiens ne sont pas certains des règles locales en matière de port du casque.

Pour aider à sensibiliser les Canadiens à la sécurité des usagers, Neuron Mobility lance la toute première « Semaine nationale de sensibilisation au port du casque » au Canada, avec des événements #ScootSafe dans ses quatre villes canadiennes.

Jusqu'à 100 000 dollars de récompenses sont disponibles pour ceux qui utilisent la fonction « helmet selfie » de l'entreprise dans l'application. Les usagers peuvent également participer au « Défi Porte ton casque » sur Instagram avec une chance de gagner un abonnement gratuit de 12 mois à Neuron.

OTTOWA, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l'émergence de nouveaux programmes de location de trottinettes électriques dans les villes du pays, plus de neuf Canadiens sur dix estiment que la sécurité des usagers et des piétons est d'une importance capitale. De nouvelles données suggèrent qu'il faut faire davantage pour éduquer les usagers et encourager le port du casque. Telles sont les conclusions d'un sondage national mené pour le compte de Neuron Mobility par Maru/Blue, qui examine les perceptions des Canadiens sur la sécurité des trottinettes électriques et le port du casque. Ce sondage a été commandé pour coïncider avec la première Semaine annuelle de sensibilisation au port du casque de Neuron (du 1er au 10 octobre).

L'enquête a révélé que la quasi-totalité (97 %) des personnes interrogées estime que la sécurité des usagers et des piétons est importante, tandis que 91 % pensent que les usagers de trottinettes électriques devraient porter un casque. Lorsqu'on leur demande directement s'ils porteraient un casque en conduisant une trottinette électrique, la grande majorité (86 %) des personnes interrogées répondent par l'affirmative. Le nombre de personnes interrogées qui porteraient un casque passe à 95 % si une législation rendant obligatoire le port du casque dans leur ville ou leur région était en vigueur.

Il faut faire plus pour promouvoir le port du casque

Le sondage a également révélé que la majorité des Canadiens pensent qu'un renforcement de la réglementation, de l'application de la loi et de l'éducation pourrait favoriser le port du casque, mais qu'il existe actuellement un manque de sensibilisation : plus de la moitié (53 %) des Canadiens ne savent pas si le port du casque est exigé par la loi dans leur ville ou leur communauté, ce qui suggère qu'il est nécessaire de mieux informer les usagers.

Interrogés sur les mesures qui, selon eux, pourraient contribuer à accroître le port du casque, la plupart des répondants ont indiqué l'introduction d'une réglementation sur le port du casque (64 %), suivie de l'application de la loi par la police et des amendes (60 %), de l'éducation des usagers (52 %), de la fourniture de casques par les entreprises de location de trottinettes électriques (39 %) et des incitatifs pour les usagers (33 %).

Tirer parti de la technologie et des partenariats pour améliorer la sécurité

La sécurité est la priorité numéro un de Neuron et, comme les recherches internationales montrent que 28 % des blessures liées aux trottinettes électriques se produisent à la tête ou au cou, Neuron reconnaît qu'une meilleure éducation et des incitatifs pour augmenter le port du casque devraient être la responsabilité de chaque usager de trottinette électrique. Conformément à l'approche globale de l'entreprise, Neuron a fourni des casques au Canada depuis son lancement à Ottawa en mai, grâce à la première application au monde, Helmet Lock, qui fixe un casque de sécurité sur le scooter électrique et le libère électroniquement au début de la course.

Neuron a récemment annoncé un partenariat national avec la Fondation de recherches sur les blessures de la route (FRBR), qui ouvrira la voie aux meilleures pratiques en matière de sécurité et de programmes communs pour les trottinettes électriques dans tout le pays. Établie en tant qu'organisme de charité enregistré, la FRBR est un institut de recherche indépendant sur la sécurité routière qui collabore avec les gouvernements et les intervenants de tout le Canada pour rendre les routes plus sécuritaires et réduire le nombre de décès et de blessures sur les routes. Ce partenariat marque une étape importante pour garantir que les programmes de trottinettes électriques partagées s'accompagnent d'une sensibilisation rigoureuse des usagers, d'autant plus que de plus en plus de villes canadiennes adoptent ce nouveau mode de transport. Dans le cadre de ce partenariat, la FRBR collabore avec Neuron à des campagnes et à des activités, notamment la Semaine de sensibilisation au port du casque, afin de promouvoir la sécurité des usagers au Canada.

Semaine de sensibilisation au port du casque

Afin d'éduquer les usagers et d'encourager le port du casque, Neuron Mobility lance sa première Semaine nationale de sensibilisation au port du casque le 1er octobre 2021. Tout au long de la semaine, des activités éducatives et des mesures incitatives en ligne et hors ligne seront organisées pour encourager la sécurité routière :

« Défi Porte ton casque » et compétition. Neuron doublera la récompense actuelle offerte aux conducteurs de trottinettes électriques Neuron pour avoir soumis un « helmet selfie » avec son casque dans l'application. En outre, l'entreprise encouragera les usagers du monde entier à soumettre des égoportraits avec un casque tout au long de la semaine dans le cadre du « Défi Porte ton casque » sur Instagram. Les participants du tirage pourront gagner le grand prix d'un abonnement Neuron de 12 mois pour une année complète de trajets gratuits.

Événements #ScootSafe. Neuron organisera également une série d'événements #ScootSafe à travers le pays, à Ottawa, Calgary, Red Deer et Vernon. L'objectif de ces événements est d'encourager le port du casque et de sensibiliser le public à la sécurité routière. Les membres du public auront l'occasion de prendre un égoportrait avec un casque à l'aide d'une série d'accessoires amusants, qu'ils pourront également télécharger sur Instagram dans le cadre du « Défi Porte ton casque », et ils pourront gagner des crédits Neuron gratuits en répondant à un jeu-questionnaire sur la sécurité.

L'éducation à la sécurité sur le terrain. Les ambassadeurs de la sécurité de Neuron seront plus nombreux pendant la semaine de sensibilisation au port du casque pour aider à combler le manque de sensibilisation en informant les usagers et les piétons des règles relatives au port du casque dans leur municipalité. Les membres du public seront encouragés à participer à un jeu-questionnaire sur la sécurité des usagers dans le cadre de cette initiative.

Zachary Wang, PDG de Neuron Mobility, said: « La sécurité est au coeur de tout ce que nous faisons chez Neuron et les casques sont le moyen le plus important pour les usagers de se protéger. C'est pourquoi toutes nos trottinettes électriques, dans toutes les villes que nous exploitons, sont équipées d'un casque intégré. Bien qu'ils ne soient pas obligatoires partout au Canada, ils sont fortement encouragés. »

Ankush Karwal, Regional Manager at Neuron Mobility, souligne : « Nous sommes ravis de lancer notre toute première Semaine de sensibilisation au port du casque au Canada. Comme le montre notre sondage, les gens veulent que les opérateurs de trottinettes électriques fassent davantage pour promouvoir la sécurité et le port du casque, et en tant qu'opérateur responsable, nous sommes d'accord. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à verser jusqu'à 100 000 $ pour des activités et des incitatifs durant la Semaine de sensibilisation au port du casque, ainsi qu'à redoubler nos efforts sur le terrain pour éduquer directement les usagers. »

Robyn Robertson, présidente et chef de la direction de la FRBR, souligne : « Nous sommes ravis de lancer notre partenariat avec Neuron pendant la Semaine de sensibilisation au port du casque. Il est très important que les usagers soient informés du code de la route, notamment de la manière de rouler en toute sécurité et de manière responsable, ainsi que de l'importance de porter un casque lorsqu'on conduit une trottinette électrique. Nous exhortons tous les usagers à rouler en toute sécurité et à ne pas oublier de porter un casque pour se protéger lorsqu'ils roulent. »

Shane Rempel, Directeur exécutif, Southern Alberta Brain Injury Society, souligne : « Nous sommes heureux de nous associer à Neuron Mobility pour contribuer à la sensibilisation à l'importance du port du casque. La lésion cérébrale est une maladie qui dure toute la vie. Bien que nous puissions souvent constater des améliorations de la qualité de vie des survivants de lésions cérébrales, cela dépend fortement du soutien des soignants et des services communautaires tels que SABIS. Une lésion cérébrale ne guérit pas complètement comme les autres blessures et, bien qu'elle ne puisse pas être évitée à 100 % dans tous les cas, des études montrent que les casques peuvent réduire de plus de 50 % la probabilité d'une lésion cérébrale acquise. En gardant cela à l'esprit, il n'y a vraiment aucune bonne raison de ne pas porter un casque, car une lésion cérébrale traumatique peut changer la vie, non seulement du survivant, mais aussi de ses proches. »

Erin Stuart, Directeur des inspections et des permis de la ville de Red Deer, souligne : « Nous encourageons vivement nos résidents à porter un casque lorsqu'ils utilisent des trottinettes électriques sur nos sentiers et chemins. Nous sommes heureux de voir Neuron Mobility lancer la nouvelle initiative de la Semaine de sensibilisation au port du casque et sensibiliser les usagers et le grand public à l'importance du port du casque. Cette initiative, ainsi que d'autres mesures de sécurité pour les usagers, telles que l'interdiction de conduire en état d'ébriété, l'obligation pour les usagers d'avoir plus de 18 ans et la limitation à un seul usager à la fois, permettent à tous les résidents de profiter des trottinettes électriques en toute sécurité et en s'amusant. »

Maire Victor Cumming, ville de Vernon, souligne : « Nous sommes très heureux de voir l'introduction de la première initiative de la Semaine de sensibilisation au port du casque au Canada, qui est marquée par davantage d'événements éducatifs ScootSafe à Vernon. Les casques sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes et sont obligatoires pour tous les usagers de trottinettes électriques à Vernon pour cette raison. Nous apprécions les efforts continus de Neuron pour éduquer les usagers, surtout en ce qui concerne l'importance de porter un casque. »

Conseils de sécurité importants pour les trottinettes électriques :

Porter un casque.

Un seul conducteur par trottinette électrique.

Gardez une distance de sécurité avec les piétons.

Ne roulez pas sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances.

Soyez attentif et retirez les écouteurs.

Gardez les deux mains sur le guidon.

Maintenez une distance de sécurité avec les autres véhicules, en particulier lorsque vous tournez.

Garez-vous de manière responsable et ne provoquez pas d'obstruction.

Les règles de la circulation au Canada varient selon les villes et peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://www.rideneuron.com/riding-rules/ca/ .

À propos de Neuron Mobility

Neuron, premier opérateur de trottinettes électriques en Australie et en Nouvelle-Zélande, se différencie en étant le meilleur partenaire des villes tout en étant à la pointe du marché en matière de sécurité et de durabilité des opérations. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales et d'innovations novatrices dans le secteur, notamment le remplacement de la batterie des trottinettes électriques, le géorepérage et les casques intégrés. Neuron opère dans 12 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment à Brisbane, Darwin, Adélaïde, Canberra, Townsville, Bundaberg, Auckland et Dunedin. L'entreprise s'est également lancée au Royaume-Uni au cours de l'année 2020 et en Corée du Sud en 2021. Neuron a annoncé son arrivée sur le marché canadien en mai et a depuis obtenu des licences d'exploitation à Ottawa, Calgary, Red Deer et Vernon.

Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.rideneuron.com/fr

Méthodologie du sondage

Du 13 au 15 septembre 2021, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 3 134 adultes canadiens choisis au hasard et faisant partie du panel de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par éducation, âge, sexe et région pour correspondre à la population, selon les données du recensement.

