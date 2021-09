Les pratiques de l'industrie 4.0 du Koç Group continuent d'être nommées parmi les meilleures pratiques mondiales par le Forum économique mondial





L'usine d'Arçelik à Eski?ehir nommée l'une des installations de fabrication les plus avancées au monde

Le Forum économique mondial (WEF) a accueilli l'usine de réfrigérateurs d'Arçelik à Eski?ehir dans son « Global Lighthouse Network », qui reconnaît les leaders dans l'utilisation des technologies de la quatrième révolution industrielle

ISTANBUL, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Koç Group a franchi une nouvelle étape dans son parcours de transformation avec une autre usine de fabrication incluse dans le « Global Lighthouse Network » du Forum économique mondial (WEF), qui reconnaît les leaders dans l'application des technologies de la quatrième révolution industrielle. L'usine de réfrigérateurs d'Arçelik Eski?ehir a rejoint les rangs des usines de fabrication les plus avancées au monde, suivant les traces de l'usine de machines à laver d'Arçelik à Ulmi, en Roumanie, et de l'usine Ford Otosan Kocaeli, toutes deux nommées « Phares mondiaux » en 2018.

Lancée en 2018 par le WEF, la liste du Global Lighthouse Network n'a admis que 90 usines de fabrication à ce jour et celles-ci ont été sélectionnées parmi plus d'un millier de candidats. Çak?ro?lu participera en tant qu'orateur vedette à la réunion annuelle du Global Lighthouse Network, qui a lieu le mercredi 29 septembre 2021, et partagera une autre réussite d'Arçelik.

Levent Çak?ro?lu : « Nous considérons la transformation numérique comme un élément clé de notre programme de transformation culturelle. »

« Chez Koç Group, nous nous concentrons sur l'augmentation de notre compétitivité, l'amélioration de nos capacités technologiques et d'innovation tout en gérant nos activités à travers une lentille globale », a déclaré le PDG de Koç Holding, Levent Çak?ro?lu, ajoutant « Nous voyons la transformation numérique comme une composante clé de notre programme de transformation culturelle. Aujourd'hui, notre usine de réfrigérateurs d'Arçelik Eski?ehir - la plus grande installation de production de réfrigérateurs à grand volume en Europe, qui a commencé à produire en 1975 - a été sélectionnée par le Forum économique mondial comme l'une des principales usines de l'industrie 4.0 au monde. Cette prestigieuse reconnaissance mondiale est amplement méritée grâce aux investissements dans la numérisation, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les technologies des robots et des capteurs et d'autres pratiques technologiques exemplaires. Je tiens à remercier tous mes collègues d'avoir contribué à l'obtention d'un succès aussi important qui a fait notre fierté. »

Levent Çak?ro?lu a déclaré qu'une feuille de route spéciale en matière de numérisation avait été établie pour Arçelik alors que Koç Group entamait son voyage de transformation numérique, en disant : « La transformation numérique de notre usine d'Eski?ehir est une réussite inspirante. Pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour sa gamme de produits en expansion, tout en répondant à toutes les attentes en matière de qualité, Arçelik a créé plus de 30 cas d'utilisation. Pour y parvenir, notre entreprise, qui développe de nouvelles idées et peut les tester rapidement, a utilisé l'innovation interne et des plateformes d'ingénierie avancées comme Atölye 4.0 et The Garage. Nous avons également collaboré avec des PME, des universités et des start-ups. Ainsi, les applications numériques ont pu être mises en oeuvre à moindre coût. Grâce à la numérisation des opérations, notre usine a pu s'adapter rapidement aux changements de la demande des consommateurs causés par la pandémie. En outre, en réponse à l'augmentation de la demande, nous prévoyons d'investir dans l'augmentation de notre capacité. »

L'usine de fabrication utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et des systèmes de contrôle à rétroaction en boucle fermée.

Reconnue comme un leader mondial, l'usine de réfrigérateurs Arçelik Eski?ehir se distingue par les réalisations suivantes :

- L'usine de fabrication utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les systèmes de contrôle de rétroaction en boucle fermée pour permettre des solutions de prise de décision basées sur l'intelligence artificielle, ce qui a entraîné des améliorations significatives des indicateurs de qualité et une réduction de 20 % des plaintes des clients.

- Les systèmes de contrôle à rétroaction en boucle fermée ont été adaptés aux machines, ce qui a entraîné une augmentation de 43 % de la capacité et une réduction de 17 % des coûts de transformation.

- Les émissions de carbone ont été réduites de 14 % grâce aux solutions numériques. En outre, des robots mobiles autonomes (AMR) ont été intégrés pour remplacer les chariots élévateurs à fourche et automatiser le système de distribution des matériaux, ce qui a entraîné une réduction de 7 % des émissions de carbone.

- Les systèmes de contrôle à rétroaction en boucle fermée ont amélioré l'efficacité énergétique de 19 % en optimisant les principaux processus de production.

- Les 11 robots et les 3 500 capteurs de l'usine de fabrication recueillent 7,5 millions de données par jour. L'usine utilise des équipements de fabrication numérique qu'elle a elle-même conçus.

- L'engagement des employés a augmenté de 82 %, dépassant le score moyen du meilleur employeur, grâce à une gestion efficace de la transformation, à la participation des employés au processus et à l'amélioration de leurs compétences.

À propos de Koç Holding

Fondée en 1926, Koç Holding, qui a toujours eu une longueur d'avance sur le changement, est devenue l'un des groupes les plus importants et les plus prospères de Turquie et de la région, et la seule entreprise turque à figurer dans la liste Fortune Global 500. À ce jour, Koç Holding est la première société holding d'investissement de Turquie et Koç Group est le plus grand groupe industriel et de services de Turquie en termes de revenus, d'exportations, de nombre d'employés, d'impôts payés et de capitalisation boursière sur la Borsa Istanbul. Koç Holding occupe des positions de premier plan avec de solides avantages concurrentiels dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile, des biens de consommation durables et de la finance, qui offrent un fort potentiel de croissance à long terme. La création d'une valeur durable à long terme pour le monde et les sociétés dans lesquelles Koç Group opère, est au coeur de son modèle d'entreprise.

