L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - IPO

Suite à la publication du plus récent rapport annuel du Tribunal administratif du logement (TAL), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) est inquiet par la hausse fulgurante des reprises de logement...

Transcontinental inc. a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, jusqu'à concurrence de 1 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence...