AgNovos Healthcare et Asahi Kasei Pharma signent un accord exclusif d'option pour le Japon





AgNovos Healthcare, LLC ("AgNovos") et Asahi Kasei Pharma Corporation ("Asahi Kasei Pharma") ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif d'option pour la mise sur le marché du kit pour la hanche AGN1 LOEP d'AgNovos au Japon. Le kit est utilisé pour réaliser une intervention mini-invasive de traitement de la perte osseuse ostéoporotique dans la hanche.

AgNovos recevra jusqu'à 19,5 millions de dollars en financement non dilutif. Si le kit pour la hanche AGN1 LOEP est développé et mis sur le marché avec succès, AgNovos sera éligible pour recevoir jusqu'à 103 millions de dollars en paiements supplémentaires et recevra également des redevances à deux chiffres sur les ventes du produit au Japon, qui sont estimées par AgNovos à plus de 400 millions de dollars pendant la durée du contrat. AgNovos et Asahi Kasei Pharma sont d'accord pour collaborer sur tous les aspects de l'entrée et du lancement sur le marché japonais.

Tanner Howe, PDG d'AgNovos, déclare: "Nous sommes ravis de signer cet accord avec Asahi Kasei Pharma, un leader et un innovateur reconnu dans la mise sur le marché de traitements de l'ostéoporose au Japon. Ce partenariat confirme que notre technologie peut contribuer à répondre aux besoins persistants non satisfaits dans les soins de l'ostéoporose au Japon. L'équipe d'Asahi Kasei Pharma est expérimentée et dispose d'un vaste réseau, ce qui en fait un partenaire idéal pour nous au Japon."

Yoshikazu Aoki, président d'Asahi Kasei Pharma, déclare: "Nous considérons cet accord d'option avec AgNovos comme une avancée importante dans le secteur des dispositifs médicaux et nous pensons que le kit pour la hanche AGN1 LOEP peut contribuer à améliorer le quotidien des personnes atteintes d'ostéoporose. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec AgNovos sur le marché japonais."

À propos de l'ostéoporose et des fractures par fragilité de la hanche

L'ostéoporose se caractérise par une perte osseuse et une réduction de la résistance osseuse, augmentant ainsi le risque de fractures par fragilité. Ces fractures sont le résultat d'un traumatisme de faible intensité, comme une chute en position debout. Le risque de chutes conduisant à des fractures dépend de la gravité de la perte osseuse. Le type le plus incapacitant de fractures par fragilité se produit au niveau de la hanche. Ces fractures sont associées à une morbidité et une mortalité importante, et créent souvent un lourd fardeau pour les personnes concernées, les familles et les systèmes de santé. Plus de deux millions de fractures par fragilité de la hanche se produisent chaque année à l'échelle mondiale, dont 200 000 au Japon.

À propos du kit pour la hanche AGN1 LOEP

Le kit pour la hanche AGN1 LOEP contient les instruments et composants nécessaires pour réaliser une intervention mini-invasive d'implantation d'AGN1, un matériau d'implantation propriétaire, à base de calcium, ostéoconducteur et triphasique. La formulation unique d'AGN1 comprend une architecture de surface respectueuse des cellules et un profil de résorption permettant la formation rapide du nouvel os. Les recherches précliniques et cliniques ont montré qu'un traitement avec AGN1 LOEP conduit à une augmentation immédiate, substantielle et durable de la résistance des fémurs ostéoporotiques. Le kit est disponible dans certains marchés sous la marque OSSURE® LOEP.

À propos d'AgNovos Healthcare

AgNovos Healthcare développe de nouvelles thérapies qui s'appuient sur une technologie exclusive de formation osseuse et la médecine régénérative pour répondre aux besoins non satisfaits dans le traitement des maladies osseuses. AgNovos Healthcare est une société privée dont le siège social se situe à New York. La société propose des services de production, de R&D et d'assistance aux entreprises sur son site de Rockville, dans le Maryland. www.agnovos.com

À propos d'Asahi Kasei Pharma

Conformément à sa mission de "prendre véritablement soin de la vie de chacun et de combler les besoins non satisfaits grâce à une abondance d'idées et une approche scientifique éprouvée", Asahi Kasei Pharma exerce ses activités pharmaceutiques et diagnostiques au sein de l'unité commerciale des soins de santé du Groupe Asahi Kasei. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.asahikasei-pharma.co.jp/en/.

