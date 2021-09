Plonger dans les sciences avec l'INRS et l'Aquarium du Québec





QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Aquarium du Québec lancent une série d'ateliers interactifs pour faire découvrir les sciences à tous. Cette collaboration appuie la mission de l'Aquarium de sensibiliser le grand public à la sauvegarde de la biodiversité.

Toutes les fins de semaine d'octobre 2021, des membres de la communauté étudiante et scientifique de l'INRS animeront des ateliers qui plairont tant aux petits qu'aux grands. La professeure Valérie Langlois ainsi que les professeurs Jérôme Comte et Jacob Stolle ont développé sept activités liées à des enjeux environnementaux préoccupants, allant de la qualité des habitats aquatiques aux eaux souterraines, en passant par l'érosion des berges.

La pollution de l'eau

La professeure Langlois et son équipe ont créé quatre ateliers portant sur les écosystèmes aquatiques et les espèces qui s'y trouvent.

Le samedi 2 octobre : Apprenez-en plus sur les déversements de pétrole, qui représentent un danger pour plusieurs espèces. Vous pourrez découvrir comment ce polluant se propage dans l'environnement. À l'aide d'une station interactive ludique, vous pourrez aider les animaux aquatiques à diminuer le risque de déversement.

Le dimanche 10 octobre : Cet atelier aborde le danger des perturbateurs endocriniens sur le bon fonctionnement du corps humain. Participez à nos jeux interactifs et apprenez comment ces substances chimiques prennent la place des hormones et dérèglent les fonctions des espèces aquatiques.

Le samedi 16 octobre : Découvrez l'enjeu des microplastiques et le risque important qu'ils représentent pour les espèces aquatiques. Vous pourrez observer les scientifiques capturer ces fragments de plastiques à l'aide d'un filet.

Le samedi 23 octobre : Les équipes de l'INRS et de l'Aquarium vous présentent un outil bien spécial de suivi de la biodiversité : l'ADN environnemental. Enfilez votre chapeau de détective pour découvrir quelles espèces se cachent dans un habitat, en suivant la trace de leur ADN.

Le voyage de l'eau

Le professeur Jérôme Comte et son équipe présentent deux ateliers pendant le mois d'octobre.

Les samedis 2 et 16 octobre et les dimanches 3 et 17 octobre : Sous le thème «?Aquifère : un voyage dans les eaux souterraines?», l'atelier met de l'avant le rôle essentiel de l'aquifère, une couche de roche qui stocke l'eau avant qu'elle ne se retrouve dans nos maisons. Vous pourrez suivre le voyage des polluants dans les eaux souterraines jusqu'à nos cours d'eau.

Les samedis 9, 23 et 30 octobre et les dimanches 10, 24 et 31 octobre : L'atelier «?Fonte des glaces : un phénomène préoccupant?» expose la manière dont les changements climatiques réchauffent la glace et le pergélisol, un sol autrefois gelé en permanence. Une petite maquette de l'Arctique vous permettra de visualiser les conséquences de ce phénomène sur le transport des sédiments, auparavant piégés dans la glace des lacs nordiques.

La dynamique des eaux

Le professeur Jacob Stolle et son équipe proposent un atelier à la clientèle de l'Aquarium durant les dernières fins de semaine d'octobre.

Les samedis 23 et 30 octobre et les dimanches 24 et 31 octobre : L'atelier «?Inondation et érosion : un sujet qui fait des vagues?» dévoile les phénomènes captivants qui se produisent lorsque la terre et la mer se rencontrent. Grâce à un petit canal à vague, vous découvrirez le monde de l'érosion des berges et les solutions possibles à ce problème. Vous pourrez également créer un mini tsunami !

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1?500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'Aquarium du Québec

L'Aquarium du Québec fait partie des établissements touristiques gérés par la Sépaq. L'institution est proactive en matière de recherche pour le bien-être des animaux, la conservation, l'éducation et pour la sauvegarde de nos plans d'eau. La faune et la flore marine sont d'une richesse incroyable. Dans son mandat de conservation et d'éducation, l'Aquarium du Québec concentre ses efforts afin de faire découvrir à ses visiteurs cet univers à la fois fascinant et fragile.

Les ateliers interactifs de l'INRS sont inclus dans le prix du billet quotidien pour visiter l'Aquarium. Réservations en ligne obligatoires.

