NLogic et adgile lancent catalyst : une plateforme d'analyse en temps réel des données, de l'attribution à court et à long terme et de la gestion de la performance télé





TORONTO, le 29 sept. 2021 /CNW/ - NLogic, le principal fournisseur de logiciels d'analyse d'auditoires, de technologie et de services d'intégration de données de l'industrie de la radiodiffusion et de la publicité au Canada lance, en partenariat avec Adgile, Catalyst, une plateforme de gestion du rendement de la publicité télévisée en temps réel. Les diffuseurs, agences et annonceurs pourront attribuer des résultats commerciaux à la publicité en accédant à une mesure en temps réel du niveau d'exposition d'impressions et des habitudes des consommateurs. Catalyst est l'unique plateforme capable d'examiner les effets de la télévision à long terme et à court terme.

Suite au partenariat de NLogic avec Adgile au printemps, les deux sociétés ont travaillé à l'intégration de l'API d'auditoire de NLogic à Catalyst. Cette plateforme exploite la richesse et la structure des données de contenu publicitaire grâce à la technologie brevetée de reconnaissance visuelle d'Agile.

Catalyst aidera les marques, les agences et les diffuseurs non seulement à suivre la part du bruit publicitaire et les dernières activités commerciales de la concurrence en temps réel, mais aussi à comprendre l'impact des publicités télévisées à court et à long terme. « Nous avons toujours cru au pouvoir de la télévision. Nous la considérons comme l'un des moyens les plus efficaces pour assurer la croissance des marques et avec Catalyst, nous pouvons le démontrer » soutient David Phillips, président et directeur de l'exploitation chez NLogic. « Nous avons aussi des projets passionnants de développement avec Catalyst tel que dresser un tableau complet de la manière dont toutes les formes de télévision contribuent à la croissance des marques. »

Craig Service, directeur général des revenus chez Adgile, ajoute : « Nous sommes très heureux de combiner l'expertise en matière de données et la compréhension détaillée du marché de Nlogic avec les ensembles de données télé exclusives d'Adgile et ses capacités uniques de gestion de la performance télé. Alors que la télévision continue sa transformation numérique, le partenariat entre NLogic et Adgile préparera le marché canadien à cette évolution inévitable. »

À PROPOS DE NLOGIC

NLogic est le principal fournisseur canadien d'outils et de données d'analyse de l'auditoire de l'industrie de la télédiffusion et de la radiodiffusion, des agences médias, des annonceurs et de nombreux autres clients, grands et petits.

Notre principale activité est d'aider nos clients à donner un sens aux données d'auditoires. Notre passion est de créer des manières plus rapides et faciles de comprendre ce qui est regardé et écouté, où, quand et par qui. Nos services vont des logiciels de bureau et applications infonuagiques aux services personnalisés qui répondent aux besoins d'intégration de données et de systèmes.

NLogic est un partenaire Microsoft Gold qui offre une technologie et une expertise de pointe. Avec une équipe grandissante de plus de 40 employés, NLogic a des bureaux à Toronto, Montréal et Vancouver afin de mieux servir ses clients.

nlogic.ca

À PROPOS D'ADGILE

Adgile est la nouvelle génération de plateformes de gestion en temps réel du rendement de la publicité télévisée. Nous aidons les marques à comprendre, optimiser et accroître l'efficacité de leurs investissements en télévision linéaire et sur demande.

Notre technologie brevetée de reconnaissance visuelle « regarde » littéralement la télévision en haute résolution afin d'identifier toutes les publicités, commandites et placements de produits, créant ainsi des données directes riches et structurées.

La plateforme infonuagique d'Adgile, Catalyst, exploite ces ensembles de données uniques de l'industrie pour offrir aux utilisateurs, grâce à nos produits d'analyse, d'attribution et d'activation, une visibilité et un contrôle intelligents pour planifier et acheter de la publicité télévisée.

Visitez le site adgile.com pour plus d'informations.

Pour les demandes de presse, veuillez contacter

Craig Service

Directeur général des revenus

craig.service@adgile.com

