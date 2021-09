La ministre indienne des Finances sera l'invité principal du plus grand festival FinTech au monde





NEW DELHI, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La ministre indienne des Finances Smt Nirmala Sitharaman sera l'invitée principale du plus grand festival virtuel de technologies financières au monde, le Global FinTech Fest (GFF), prévu du 28 au 30 septembre. Shri Piyush Goyal, ministre du Commerce et de l'Industrie, de la Consommation et de l'Alimentation et de la Distribution publique et des Textiles, gouvernement de l'Inde, prendra la parole lors de la session de clôture le 30 septembre. L'événement est présenté par le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information du gouvernement indien et organisé par le National Payments Corporation of India (NPCI) et le Fintech Convergence Council (FCC) de l'Internet and Mobile Association of India (IAMAI). La Banque mondiale et le United Nations Capital Development Fund (UNCDF) sont les partenaires institutionnels du sommet. Il devrait voir 20 000 délégués de plus de 3 500 entreprises uniques et de plus de 115 pays. Environ 300 conférenciers mondiaux de 35 pays partageront leurs points de vue sur diverses facettes de la fintech.

Les dirigeants mondiaux du FMI, de la Banque mondiale et de l'UNCDF, y compris les principaux décideurs indiens, convergeront au Fest.

Shri Rajeev Chandrasekhar, ministre d'État au ministère du Développement des compétences et de l'Entrepreneuriat; et Ministère de l'électronique et des technologies de l'information, Gouvernement de l'Inde ; Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du Département des marchés monétaires et des capitaux, Fonds monétaire international; le lord-maire William Russell ; Ville de Londres ; Sopnendu Mohanty, Directeur Fintech, Autorité monétaire de Singapour; Dr Oliver Prill, PDG, Tide ; Pia Roman Tayag, Directrice, Bureau de l'UNSGSA ; Matthias Kroner, cofondateur et directeur général, Tradelite Solutions GmbH ; Preeti Sinha, Secrétaire exécutive, United Nations Capital Development Fund ; sont quelques-uns des principaux orateurs du sommet.

Parmi les entreprises mondiales, des représentants de Google, Facebook, Amazon Pay, participent au Fest qui discutera de la façon dont les économies mondiales sont remodelés par l'adoption de la fintech.

Au cours des dernières années, le secteur fintech indien est devenu l'un des marchés fintech les plus actifs au monde. Un marché où les startups, les BigTechs, les opérateurs historiques et les grands conglomérats rivalisent pour obtenir une pièce. Au cours de la dernière année, le secteur a enregistré le financement de capital-risque le plus élevé de la région APAC. L'année en cours a vu plus de 16 licornes en Inde où 1 licorne sur 4 faisait partie du domaine de la fintech.

