Purpose annonce le lancement de la série FNB pour le Fonds d'occasions de crédit Purpose primé à plusieurs reprises





TORONTO, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Partenaire Inc. (une filiale d'Investissements Purpose Inc.) ci-après dénommée « Purpose », a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau FNB pour son fonds de crédit primé, Fonds d'occasions de crédit Purpose qui commencera à être négociée aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole : CROP.



Le fonds vise l'optimisation du rendement total pour les porteurs de parts, comportant à la fois de distributions et de plus-value en capital. Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit, directement et indirectement, principalement dans des titres de créance et des titres de capitaux propres d'émetteurs cotés en bourse qui ne sont pas de qualité supérieure.

Le Fonds a remporté à trois reprises la première place des Canadian Hedge Fund Awards (2020, 2019 et 2018) dans la catégorie Rendement axé sur le crédit pour diverses périodes de mesure. Le Fonds est géré activement par Sandy Liang, gestionnaire de fonds 5 étoiles de Morningstar, qui dirige les stratégies de crédit et les titres à revenu fixe de Purpose, et par l'équipe de recherche sur le crédit de Purpose.

Fort du succès de ses offres de série A et de série F, Purpose est heureux d'offrir aux investisseurs une nouvelle façon d'investir dans le Fonds.

« L'un de nos mantras lorsque nous investissons dans le crédit est de penser comme un prêteur, et la recherche approfondie de l'équipe dans le domaine du crédit nous permet d'appliquer efficacement ce mantra à notre portefeuille », a déclaré Sandy Liang. « Nous sommes ravis d'offrir un FNB pour offrir aux investisseurs la possibilité de générer des rendements absolus similaires à ceux des actions avec moins de risque.

Le fonds combine une recherche active et ascendante sur le crédit avec une gestion du risque par l'utilisation de divers outils de couverture afin de générer des revenus tout en réduisant la volatilité sans recourir à l'effet de levier. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter : https://www.purposeinvest.com/funds/purpose-credit-opportunities-fund.

À propos d'Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose Partenaire Inc. est une filiale d'Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose »), une société de gestion d'actifs qui gère plus de 12 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l'accent sur l'innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Financière Purpose, une entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905 580-1257

Un placement dans un fonds d'investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d'information avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d'assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.

