Élection générale municipale 2021 - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation invite les candidates et les candidats à un webinaire





QUÉBEC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'élection générale municipale, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite toutes les candidates et tous les candidats à un webinaire, le 6 octobre à 18 h 30, au cours duquel différents outils leur seront présentés. Pour y participer, les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès maintenant au : https://studiocast.ca/client/mamh/event/9542/fr/.

Lors de cette première édition lancée par la ministre, d'une durée de 45 minutes, voici les sujets qui seront mis de l'avant :

le nouveau Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité;

le nouvel outil pour de bonnes pratiques sur les médias sociaux;

la formation destinée aux élues et aux élus;

le soutien et l'accompagnement offerts par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), ses directions régionales et les partenaires municipaux.

Pour l'occasion, la ministre Laforest, le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Daniel Côté, le sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Frédéric Guay, et la directrice générale des politiques du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Stéphanie Jourdain, prendront la parole.

Citation

« Pour la première fois, nous tiendrons un webinaire pour les candidates et les candidats. Nous leur présenterons l'ensemble des outils que nous mettons à leur disposition pour les appuyer dans leur campagne électorale et dans leur futur mandat d'élues et d'élus, le cas échéant. L'idée est vraiment d'offrir un coffre à outils commun à toutes celles et à tous ceux qui ont l'audace et l'ambition de faire le saut en politique municipale. C'est une invitation que je lance au plus de 6 000 personnes qui ont soumis leur candidature jusqu'à présent. Soyez des nôtres le 6 octobre prochain! Vous aurez l'occasion d'entendre les présidents de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec, le sous-ministre et la directrice générale des politiques de mon ministère ainsi que moi-même. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

