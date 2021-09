Avant de tirer la plogue - Hydro-Québec lance sa première baladodiffusion en collaboration avec Urbania





MONTREAL, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Changements climatiques. Diminution des gaz à effet de serre. Écoanxiété. L'environnement est au coeur des préoccupations des jeunes Québécois et Québécoises, mais aussi au coeur des activités d'Hydro-Québec depuis des décennies. Afin de faire connaître ses actions et son expertise en la matière, Hydro-Québec s'est associée à Urbania pour lancer sa première série en baladodiffusion.

Avant de tirer la plogue est une série de huit balados, à mi-chemin entre le divertissement, l'information et la thérapie, qui ose aborder les enjeux liés à l'environnement tels qu'ils le sont et creuser de manière humoristique, mais rigoureuse, les solutions potentielles qui germent à l'échelle de la province. Surtout, elle vise à désamorcer l'écoanxiété des 18-34 ans, un phénomène grandissant.

Même si l'avenir ne semble pas toujours rose (ou vert), plusieurs personnes travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. C'est le cas à Hydro-Québec, et aussi dans une multitude d'entreprises et d'organismes qu'on découvre au fil des épisodes.

De son côté, URBANIA a toujours pris le pari de jeter un regard inspirant, bienveillant et rassembleur sur le monde dans lequel son auditoire évolue. C'est pour son approche, son ton et sa proximité avec les jeunes à travers la province qu'Hydro-Québec a choisi de s'associer à URBANIA pour signer cette première baladodiffusion hydro-québécoise.

Indépendance éditoriale

URBANIA tenait à proposer un produit représentatif de sa marque de commerce, en conservant une indépendance éditoriale par rapport à Hydro-Québec. Si une dizaine d'experts de l'entreprise ont été interviewés, plusieurs intervenants proviennent de l'extérieur de l'entreprise.

La série aborde notamment l'autonomie alimentaire, l'électrification des transports, l'érosion des berges, l'impact des technologies sur nos vies et plus. Elle est animée par la militante environnementale Léa Ilardo et l'humoriste de la relève Alexandre Forest.

Les deux animateurs n'ont d'ailleurs pas eu peur de poser directement les « vraies questions » à la présidente directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Les quatre premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur URBANIA et les plateformes d'écoute habituelles (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Podcast Addict, Anchor, Overcast, BaladoQuebec).

Citations

« La baladodiffusion est en forte croissance au Canada, notamment chez les 18-34, une génération qui est parfois moins familière avec Hydro-Québec, ses projets et ses réalisations. Dans le contexte où Hydro-Québec sera au coeur de la lutte contre les changements climatiques au Québec et dans le nord-est du continent, il était donc naturel pour nous d'aller à leur rencontre via des médias qui les interpellent. » Marc-Antoine Pouliot, chef - Médias et affaires gouvernementales, Hydro-Québec

« Tout comme sa communauté, URBANIA est très sensible aux enjeux environnementaux et à l'avenir de la planète. S'associer à Hydro-Québec, chef de file mondial en matière d'énergie propre, dans la création d'un balado nous a permis d'envisager le futur avec un peu plus d'enthousiasme, tout en propulsant un projet pertinent dont nous sommes très fiers. Une initiative rassembleuse qui accorde tout naturellement les valeurs du média, du partenaire et du public. » Harold Beaulieu, directeur de la création - créativité média, URBANIA

Animateurs

« On a besoin de multiplier les histoires comme celles que le balado met en lumière. Sans nier l'état d'urgence climatique qui caractérise notre époque, se concentrer uniquement sur la fin du monde ne fait que nourrir le cynisme et l'apathie. Les lucioles ne sont visibles que dans l'obscurité, il faut choisir d'y prêter attention pour pouvoir les compter. » Léa

« L'environnement est quelque chose qui me préoccupe énormément. Par moment, on se demande s'il existe encore des moyens de combattre l'écoanxiété ! La série m'a permis de rencontrer des gens qui font des gestes concrets pour aider notre situation, en plus de me donner des idées pour m'impliquer en tant que citoyen. Ce n'est pas demain matin que tous les problèmes seront réglés, mais les solutions sont clairement là ! » Alexandre

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelable, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie. InnovHQ, filiale d'Hydro-Québec, a été mise sur pied pour stimuler l'innovation et développer des occasions d'affaires afin d'accélérer la transition énergétique. Pour en savoir plus : hydroquebec.com

À propos d'Urbania

Depuis sa naissance en 2003, URBANIA surprend et divertit sa communauté avec son contenu audacieux. Anticonformiste, curieux, irrévérencieux, URBANIA s'est imposé dans le paysage médiatique québécois comme la voix d'une nouvelle génération qui ne fréquente pas les médias traditionnels. Au fil des années, URBANIA a su développer une expertise en création, en production et en diffusion de contenu auprès d'un auditoire jeune, sophistiqué et curieux. Une position qui lui permet d'offrir aux marques un accès à un public convoité qui ne se laisse pas séduire si facilement. URBANIA est un générateur de contenu multiplateforme qui a collaboré avec des clients prestigieux tels que Radio-Canada, Bell Média, Banque Nationale, RDS, La Presse+ et l'ONF. URBANIA est à la fois un média, une maison de production, un atelier de création numérique et une agence de création : un quatuor créatif, curieux, différent.

