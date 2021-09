Marché du logement américain AOÛT et prix du bois d'oeuvre résineux SEPTEMBRE : 2021





VANCOUVER, BC, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Le US Census Bureau et le US Department of Housing and Urban Development ont publié le 24 septembre des données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché de l'immobilier car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

Poursuivant leur reprise après de légères baisses au cours de l'été, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis se sont améliorées en août, tout comme le prix médian des maisons neuves, par rapport au mois précédent. Il y avait 740 000 logements neufs sur le marché en août, en hausse de +1,5% par rapport aux 729 000 en juillet, et en baisse de -24,3% par rapport au phénoménal 977 000 en août 2020.

Au rythme des ventes en août, il faudrait normalement 6,1 mois pour liquider l'offre de maisons sur le marché, similaire aux 6,2 mois observés en juillet.

Le prix de vente médian a grimpé à 390 000 $ US, contre 390 000 $ US en juillet. Le prix d'août est en hausse de +20% par rapport à il y a un an, alors qu'il était de 325 500 $. L'offre de logements a pris du retard par rapport à la demande, car les constructeurs sont limités par les prix élevés du bois ainsi que par les pénuries d'autres matériaux de construction, d'appareils électroménagers, de terrains et de main-d'oeuvre. Le ratio de maisons vendues en juillet, soit encore en construction, soit à construire, a atteint un incroyable 78 %.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'oeuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux Ventes de maisons neuves en septembre et aux États-Unis en août : 2021

En ce qui concerne les prix du bois d'oeuvre, après avoir augmenté progressivement depuis la fête du Travail, pour la semaine du 17 septembre 2021, le prix du Western S-P-F 2x4 #2&Btr KD (RL) est resté stable à 480 $ US mfbm. Le prix de cette semaine a augmenté de + 33 $, ou + 7 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 447 $.

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'oeuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel del'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Prix de référence du bois d'oeuvre et des panneaux de résineux parmi les six meilleurs de Madison's : moyennes mensuelles

L'activité encourageante de la construction de maisons unifamiliales aux États-Unis a maintenu la dynamique des ventes de bois d'oeuvre, même si les volumes de ventes étaient en baisse. Il semblait que le marché pouvait tourner à la va-vite. L'appétit pour le bois reste fort.

Prix médians des maisons neuves aux États-Unis AOÛT et prix de référence du bois d'oeuvre résineux SEPTEMBRE : 2021

Les arriérés des constructeurs de projets en attente de construction restent élevés et indiquent que la construction résidentielle restera ferme au cours des prochains mois et contribuera à la croissance économique.

Par rapport à la même semaine de l'année dernière, de 960 $, le prix du Western S-P-F 2x4 pour la semaine du 17 septembre 2021 a baissé de -480 $, soit -50%. Par rapport à il y a deux ans, alors qu'il s'élevait à 382 $, le prix de cette semaine a augmenté de + 98 $, soit + 26 %.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux Dimension : septembre 2021

