Spotahome s'associe à Homeppl pour offrir une solution de garantie des locataires à ses propriétaires suite à la hausse de la demande pour les locations à moyen terme





Spotahome, la plateforme résidentielle basée en Espagne qui gère 200 000 biens dans 29 pays différents à travers l'Europe, a signé un accord avec la société Homeppl de vérification préalable et de garantie des locataires, basée au Royaume-Uni, pour fournir à ses propriétaires un service de référencement et de garant des locataires pour ses locations à moyen et long terme.

Avec la réouverture du monde et le passage à une vie post-pandémie, la demande pour les locations à moyen et à long terme a triplé, la capacité d'approuver des locataires rapidement est donc impérative. Mais le risque de fraude des locataires reste élevé, il est donc vital que les propriétaires aient mis en place des systèmes sécurisés de référencement des locataires.

La solution de Homeppl combine des tests de détection de la fraude, l'analyse comportementale et des algorithmes financiers, ainsi que des données de banque ouverte, pour évaluer la véritable capacité à faire des transactions des consommateurs de toute l'Europe. Elle présente un taux de défaut de 0 %, et Homeppl a tellement confiance dans sa solution de référencement qu'elle propose aussi guarantid ? un service dans le cadre duquel elle agit en tant que garant pour les locataires qu'elle approuve ? procurant aux propriétaires davantage de protection et aux locataires davantage de liberté.

Spotahome a intégré les services de Homeppl pour les locataires et de garant dans un nouveau package premium pour ses propriétaires ; ils sont 2 000 à avoir déjà signé pour le service Spotahome Premium, ils devraient être 10 000 d'ici la fin de l'année.

Via ce partenariat avec Homeppl, Spotahome ? qui est déjà pionnière de la location numérique en raison de ses visites virtuelles innovantes ? poursuit la transformation du processus de location en Europe, facilitant les locations pour les locataires et rendant les transactions plus sûres pour les propriétaires. Grâce au service de Homeppl, Spotahome réduit les barrières à l'entrée de la location pour les locataires en évitant de demander un paiement initial pour les locations d'une durée comprise entre un et trois mois, tout en fournissant également une sécurité financière et juridique aux propriétaires en réduisant la fraude, garantissant les locations et couvrant le coût de tout dommage aux biens.

Alejandro Artacho, PDG et cofondateur de Spotahome, a déclaré : « Ce nouveau service, offert aux "Premium Spotahome Landlords" en partenariat avec Homeppl, fait de Spotahome la seule plateforme proposant des locations sans acompte et offrant une garantie aux propriétaires dans plusieurs pays d'Europe, il s'agit simplement d'une nouvelle étape pour rendre les locations plus accessibles, et en même temps plus sûres aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires. Dans les prochains mois, Spotahome continuera de lancer de nouvelles fonctionnalités, devenant la plateforme de location numérique européenne de référence. »

Alexander Siedes, PDG de Homeppl, a affirmé : « Le rétablissement post-COVID étant en cours, nous sommes ravis que Spotahome ? l'une des plus importantes sociétés de location en ligne au monde ? nous ait choisi pour être son fournisseur de services de référencement et de garant des locataires. Ce partenariat contribuera à soutenir la mobilité locative à travers l'Europe, permettant aux locataires d'explorer de nouvelles villes et de louer avec davantage de liberté tout en protégeant les propriétaires de tout risque financier ou juridique. »

À propos de Homeppl :

Homeppl crée l'inclusion financière. L'entreprise défendant l'idée du "tech for good" apporte égalité et opportunités aux consommateurs de produits financiers et immobiliers. Cela permet aux entreprises d'effectuer des transactions en toute sécurité avec davantage de consommateurs, y compris ceux qui ont vécu en-dehors du Royaume-Uni, sont à leur compte ou étudiants, et d'autres personnes sans dossier de crédit. Pour ce faire, elle est spécialisée dans la validation des données de location et l'évaluation des risques. Jusqu'à présent, elle a validé plus de 100 000 personnes de plus de 80 pays avec 0 défaut. Par conséquent, Homeppl est convaincue de sa capacité à trouver les meilleurs locataires.

Le but ultime de Homeppl consiste à permettre aux propriétaires et aux agences d'évaluer n'importe quel locataire et de garantir les loyers.

Pour plus d'informations : www.homeppl.com

À propos de Spotahome :

Créée en 2014, Spotahome est l'une des principales plateformes européennes spécialisées dans les logements meublés loués à moyen long terme.

Pour plus d'informations : www.spotahome.com

