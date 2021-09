HEXO Corp participera à la Fall Consumer Cannabis Conference d'Alliance Global Partners





OTTAWA, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd'hui que la direction participera à la conférence virtuelle de d'Alliance Global Partners (A.G.P.), la « Fall Consumer Cannabis Conference ». Le 5 octobre 2021 à 10 h 00 (HE), Sébastien St-Louis, président-directeur général, fera partie d'un panel sur le marché canadien et le rôle de l'innovation pour stimuler la croissance.



HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des acquisitions récentes de 48North et de Redecan, HEXO est une entreprise chef de file dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif. Pour plus d'informations, consulter le site www.hexocorp.com.

