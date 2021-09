Cora et St-Hubert unissent leurs forces!





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Franchises Cora Inc. («?Cora?») et Meilleures Marques Ltée, de la division détail du Groupe St-Hubert Ltée, sont fiers d'annoncer la conclusion d'une entente visant la fabrication, la distribution et la vente au détail de produits de déjeuners portant la marque Cora, et ce, partout au Canada. Les premiers plats proposés devraient arriver en points de vente dès janvier 2022.

«?L'expertise de St-Hubert n'est plus à faire concernant le développement, la production, la distribution et la mise en marché de produits destinés aux épiceries. Nous sommes fiers de nous associer à une marque aussi prestigieuse que Cora afin d'offrir aux Canadiens de savoureux produits qu'ils pourront maintenant déguster dans le confort de leur maison.?», souligne Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

«?Encore et toujours, nous avons à coeur de promouvoir l'importance du déjeuner. Ainsi, ce projet s'inscrit parfaitement dans la mission que nous nous étions fixée dès nos débuts?», explique Cora Tsouflidou, fondatrice de Cora.

«?On voulait ajouter une corde à notre arc, en plus de l'offre en restaurant et en ligne, et ce, particulièrement dans le contexte actuel. Il était important d'unir nos forces à un réseau de distribution alimentaire solidement implanté partout au pays?», poursuit Nicholas Tsouflidis, président de Cora.

À propos de Franchises Cora

Franchises Cora Inc. compte plus de 100 restaurants d'un océan à l'autre, ce qui en fait la plus grande chaîne de restaurants de déjeuners au Canada. L'entreprise est en activités depuis trente-quatre ans.

À propos du Groupe St-Hubert

Le Groupe St-Hubert comprend deux divisions, la restauration et l'alimentation. Ses deux sièges sociaux sont situés au Québec, à Laval et à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 125 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

