Résidus miniers amiantés (RMA) : Un héritage lourd du Québec !





Trois comités de travail sont demandés par les acteurs du milieu

THETFORD MINES, QC, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans une lettre envoyée, le 16 septembre dernier, au Premier ministre du Québec, François Legault; au ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon; au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, le préfet de la MRC des Appalaches, Paul Vachon et le président de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), Marc-Alexandre Brousseau, dénoncent l'inaction du gouvernement concernant les suites à donner au rapport sur « L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés (RMA) » et réclament rapidement la mise en place de trois comités de travail.

« Il y a pratiquement deux ans maintenant, le gouvernement annonçait la tenue d'une commission d'enquête du BAPE sur « L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés ». Il y a plus d'un an, les commissaires déposaient leur rapport.

À maintes reprises, au cours des derniers mois, nous avons signifié notre volonté de collaborer avec les différentes instances pour assurer des suites au rapport. À plusieurs reprises nous avons demandé d'être partie prenante de l'élaboration des solutions. En juin dernier, l'ensemble des élus municipaux de la région ont cosigné une résolution qui exposait, à nouveau, la gravité de la situation. Malgré tout, nos demandes sont restées lettre morte » de commenter le préfet, Paul Vachon.

« Notre région continue, jour après jour, à subir les impacts économiques, sociaux, administratifs et politiques négatifs de la gestion de ce « passif industriel minier » lié à la présence de l'amiante et des résidus miniers amiantés sur notre territoire. Pourtant, comme le rapportait la journaliste Annie Labrecque dans l'édition du 24 septembre dernier du magazine Québec Science, le potentiel des RMA est gigantesque. Aujourd'hui, nous réclamons à juste titre la création rapide de trois comités de travail où la région doit être partie prenante.

L'urgence d'adresser la question n'est plus à faire. Nous espérons que ces trois chantiers sauront prendre forme rapidement, car la situation est insoutenable depuis des mois, des années. Considérant les impacts majeurs vécus quotidiennement et les effets néfastes sentis de l'inaction gouvernementale depuis des années, nous sollicitons une rencontre à très court terme sur le sujet avec le Premier ministre Legault » d'ajouter Marc Alexandre Brousseau.

Les conclusions des commissaires, dans le cadre des travaux du BAPE, sont un peu plus claires :

« ... une révision de l'encadrement et de la gestion de l'amiante doit être entreprise. C'est pourquoi plusieurs enjeux et lacunes soulevés dans le présent rapport, justifient des modifications réglementaires et opérationnelles. »

À ce titre, nous souhaitons que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pilote un comité de travail, nous incluant, sur cette problématique.

« La commission d'enquête est favorable à la valorisation des résidus miniers amiantés et des résidus amiantés... Elle est d'avis que la valorisation présente de nombreux avantages tant économiques, sociaux, qu'environnementaux. L'élaboration d'un cadre de valorisation devrait viser une saine gestion de l'amiante et de ses résidus miniers. Une telle gestion passe préalablement par la souscription à des principes directeurs qui servent de référence morale et qui établissent une vision essentielle à la mise en oeuvre du cadre de valorisation. »

À ce titre, nous souhaitons que le ministère de l'Économie et de l'Innovation pilote un comité de travail, nous incluant, sur cette problématique.

Et finalement « ...pour favoriser leur opérationnalisation, il serait opportun de créer une entité administrative québécoise responsable de la gestion et de l'élimination sécuritaires de l'amiante. Une telle entité devrait notamment harmoniser l'ensemble des actions en promouvant une approche intégrée, en mettant l'accent sur la restauration et la valorisation, en favorisant la collaboration et la communication (principalement avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail), en s'assurant d'asseoir les décisions sur les meilleures connaissances scientifiques et en évitant les problèmes de cohérence, d'équité et de transparence auprès de la population, des initiateurs de projets, des entrepreneurs et des institutions. »

À ce titre, nous souhaitons que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pilote un comité de travail, nous incluant, sur cette problématique.

