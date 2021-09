Kubota Canada et la Ligue canadienne de hockey lancent les mises en nomination pour leur concours annuel Défi du héros communautaire 2021





Kubota et la LCH invitent les Canadiens à sélectionner des héros locaux qui méritent leur heure de gloire

MARKHAM, ON, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Kubota Canada Ltée., en partenariat avec la Ligue canadienne de hockey (LCH), a lancé les mises en nomination pour son concours Défi du héros communautaire 2021.

Lors d'une quatrième année d'existence, le concours Défi du héros communautaire de Kubota a mis en lumière et célébré des milliers de Canadiens qui ont une influence positive au sein de leurs communautés respectives partout au pays. Cette année ne fait pas exception, on demandera aux Canadiens de mettre en nomination un héros de leur communauté qui mérite d'être souligné; que ce soit un travailleur essentiel ou un bénévole dévoué.

« Dans chaque communauté à travers le Canada, il existe une multitude de héros qui ne feront pas les manchettes. Ils ne recevront pas des accolades ni de médailles. Ni des photos avec le maire. Leur travail n'a rien de glamour. Leur objectif n'est pas d'accroître leur notoriété. Alors, cette année, en partenariat avec nos amis de la LCH, c'est un honneur de reconnaître à nouveau ces héros dans le cadre de notre concours Défi du héros communautaire », a dit Yannick Montagano, vice-président des Ventes, marketing, services et ingénierie chez Kubota Canada Ltée.

Afin de poursuivre l'évolution du concours Défi du héros communautaire, une nouvelle structure de remise de prix a été développée. Celle-ci est en accord avec la volonté des deux entreprises d'avoir un effet sur les communautés dans lesquelles elles sont très impliquées. Cette année, une bourse substantielle de 20 000 $ sera remise à un projet au choix du gagnant, en son honneur.

« Nous sommes honorés de nous associer avec Kubota pour contribuer à célébrer les innombrables Canadiens qui travaillent, servent et font de leur mieux pour les autres. Même s'ils ne demandent pas une marque de reconnaissance, ils la méritent tout de même et nous sommes fiers de reconnaître les efforts de ces héros canadiens », a dit Dan Mackenzie, Président de la LCH.

Kubota et ses plus de 130 concessionnaires et 51 équipes de la LCH font partie intégrante des communautés partout au Canada, et continuent de renforcer les liens locaux en présentant des individus qui aident et soutiennent leur ville. Pour mettre un héros en nomination dès maintenant, visitez le www.kubota.ca/CommunityHero. Les nominations seront acceptées du 29 septembre 2021 au 24 octobre 2021, l'annonce du gagnant étant prévue au début du mois de décembre. En plus du don, Kubota invitera le gagnant et un invité de celui-ci à assister au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota en janvier 2022, dans le cadre d'une expérience VIP exclusive. Le défi s'adresse aux citoyens canadiens uniquement.

