PTC fournit « la meilleures plateforme de RA pour les travailleurs connectés disponible aujourd'hui sur le marché », selon teknowlogy Group





La suite de solutions de réalité augmentée Vuforia Enterprise de PTC est classée « Best in Class » pour la troisième année consécutive dans l'analyse PAC Radar de teknowlogy Group

BOSTON, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé que, pour la troisième année consécutive, sa suite de solutions de réalité augmentée (RA) Vuforia® Enterprise a été classée « Meilleure technologie de sa catégorie » ( « Best in Class ») dans la dernière étude sur les fournisseurs de plateforme digitale, ouverte pour l'industrie publiée par PAC Radar - teknowlogy Group. Dans le rapport, intitulé « Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2021 », PTC se positionne comme l'un des principaux fournisseurs à la fois en matière d' « expertise fonctionnelle » et d' « assise sur le marché ».

Selon le rapport, PTC fournit la principale plateforme de RA pour les travailleurs connectés du marché pour trois raisons. Tout d'abord, PTC est le seul fournisseur à proposer un large portefeuille de solutions pour différents cas d'utilisation et répondant à différents niveaux techniques de développement : deep code (Vuforia Enginetm), low code (Vuforia Studiotm), et no code (Vuforia Expert Capturetm, Vuforia Instructtm, et Vuforia Chalktm). Deuxièmement, PTC est le seul fournisseur qui pousse fortement l'intégration de la RA avec les technologies émergentes telles que l'IoT, l'IA, le SaaS et l'informatique spatiale. Troisièmement, PTC a une vision claire des futures intégrations possibles de RA, en combinant les éléments de son portefeuille Vuforia afin d'offrir des solutions parfaitement intégrées pour une approche holistique des procédures de travail.

En outre, l'analyse PAC Radar reconnaît PTC comme le premier fournisseur à intégrer les fonctionnalités de RA avec l'IoT soit les fonctionnalités de Vuforia avec sa plateforme IIoT ThingWorx®, soulignant ainsi la capacité de PTC à exploiter le continuité numérique pour créer une boucle fermée entre les mondes numérique et physique et transformer la façon dont les produits sont conçus, fabriqués et entretenus.

« Aucun autre fournisseur n'offre un portefeuille de solutions plus large avec autant de cas d'utilisation différents et répondant à différents niveaux techniques de développement », a déclaré Arnold Vogt, Head of Digital Innovation and IoT chez PAC. « PTC a une vision claire et a déjà commencé à rapprocher les éléments de son portefeuille Vuforia pour offrir des solutions étroitement intégrées pour une approche holistique des procédures de travail. »

« PTC est fier d'être reconnu comme la principale plateforme de RA pour les travailleurs connectés pour la troisième année consécutive par l'analyse PAC Radar », a déclaré Michael Campbell, Executive Vice President and General Manager, Augmented Reality Products chez PTC. « Cette reconnaissance souligne notre engagement à offrir les meilleures solutions de réalité augmentée de leur catégorie qui permettent aux entreprises industrielles de compléter leur fil numérique. »

À propos de teknowlogy Group

teknowlogy Group est une société européenne indépendante d'études et de conseil spécialisée dans les domaines de la transformation numérique, de solutions logicielles et des services informatiques. Il réunit l'expertise de trois sociétés d'analyse de marché et de conseil, chacune ayant une forte histoire et une présence locale sur les marchés européens : Ardour Consulting Group, CXP, et PAC (Pierre Audoin Consultants).

À propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

PTC.com @PTC Blogs

Contact média

PTC France & Benelux

Cathy Goulard

06 95 48 29 58

cgoulard@ptc.com



PTC, Vuforia, et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1633349/vuforia_pac_radar.jpg

Infographie : https://mma.prnewswire.com/media/1633350/PAC_RADAR_AR_Europe_2021_Infographic.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 septembre 2021 à 04:00 et diffusé par :